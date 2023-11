Netanjahu zakázal obyvatelům Pásma Gazy pracovat v Izraeli. Ponižovali nás, tvrdí Palestinci

Ukrajina je na dobré cestě splnit své závazky k zahájení jednání o vstupu do Evropské unie. Ve čtvrtek to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Rozšiřování EU bude klíčovým tématem summitu EU, který se bude konat 14. a 15. prosince v Bruselu. Evropská komise do té doby předloží zprávy o žádostech Ukrajiny a Moldavska.

Zdroj: Libor Novák