Netanjahu zatím nemohl odletět do Itálie, letiště blokují protestující

Policie od rána zatkla v různých částech Izraele nejméně 13 lidí, kteří se účastnili demonstrací. Do Izraele dnes přiletěl americký ministr obrany Lloyd Austin, kvůli manifestacím o den později, než bylo v plánu, uvedla agentura Reuters.

"Izrael je na pokraji toho, aby se stal autokratickou zemí. Současná vláda se snaží zničit naši demokracii a vlastně zničit celou zemi," řekl v rozhovoru s agenturou AP Savion Or, který je jedním z tisíců účastníků protestů v Tel Avivu.

Navrhovaná reforma by vládě dala větší vliv na jmenování soudců a omezila by pravomoce nejvyššího soudu. Nesouhlas s návrhem vyjádřila opozice, řada expertů, vojáků izraelské armády v záloze a také současný prezident Jicchak Herzog. Netanjahuův kabinet navzdory kritice v únoru zahájil schvalování reformy.

"Jsem opravdu zděšena z toho, co se tady teď děje, a to nejmenší, co mohu udělat, je jít ven a vyjádřit svůj názor," uvedla další z protestujících v Tel Avivu, která se představila jako Lior Gabrielová. Proti demonstrantům v Tel Avivu minulý týden zasáhla policie i vodními děly a zábleskovými granáty, několik lidí zatkla.

Desítky zemědělců a členů kibuců dnes rovněž traktory zpomalili nebo přímo zablokovali dopravu na silnicích na severu země u měst Haifa a Kirjat Šmona, osady Nahalal a přístavu Akko. Další protestující v Jeruzalémě zabarikádovali kanceláře konzervativního think-tanku Kohelet Forum, který se na přípravě změn v soudnictví podílel. U Haify se pokusila malá flotila paddleboardů a kajaků uzavřít hlavní námořní trasu.

Demonstrace v Izraeli začaly v lednu. Koncem prosince nastoupila nová Netanjahuova vláda, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany. Po oznámení návrhu reformy soudnictví se manifestace rozšířily z Tel Avivu i do některých dalších měst, včetně Jeruzaléma. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir označil protestující za anarchisty a vyzval k tvrdému zásahu proti nim.

Ze středy na dnešek přeložil kvůli demonstracím jednání s izraelským ministrem obrany Joavem Galantem americký ministr obrany Lloyd Austin. Ten do Izraele přiletěl dnes odpoledne a s Galantem a Netanjahuem kvůli zablokovaným silnicím jedná přímo na letišti místo původně plánovaného setkání v sídle ministerstva obrany.

V Itálii má Netanjahu naplánované setkání také s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, v jejíž vládě jsou i dvě krajně pravicové strany, včetně té její. Podle izraelské rozhlasové stanice Kan se proti Netanjahuově vládě chystají demonstrovat rovněž Izraelci v Itálii za jeho pobytu v Římě.