Norský král Harald je hospitalizován ve vážném stavu. Rodina se sjíždí do nemocnice, politici ruší program

Norský královský palác oznámil, že zdravotní stav devětaosmdesátiletého krále Haralda V. se výrazně zhoršil. Norský panovník leží v univerzitní nemocnici v Oslu ve velmi vážném stavu. Vzhledem k nepříznivému vývoji zrušili členové královské rodiny své plánované programy a shromáždili se u panovníkova lůžka.
U nemocného krále je podle BBC přítomna jeho manželka královna Sonja i syn, třiapadesátiletý korunní princ Haakon. Haakon již vykonává funkci regenta a dočasně přebral panovnické povinnosti za svého otce. Do nemocnice dorazila také korunní princezna Mette-Marit se svým synem Mariusem Borgem Høibym a králova sestra princezna Astrid.
Nejstarší vládnoucí monarcha v Evropě je hospitalizován už více než týden kvůli vzácnému krevnímu onemocnění. Lékaři u něj diagnostikovali hemolytickou anémii. Toto onemocnění způsobuje rozpad červených krvinek, což vede k únavě a dušnosti.
V posledních týdnech byl panovník léčen kortizonem, což vyvolalo další zdravotní komplikace. Zhoršující se stav vedl až ke stažení krále z veřejného života a do péče specialistů. Vzhledem k vážnosti situace zrušil svou plánovanou zahraniční cestu do Německa i norský premiér Jonas Gahr Støre.
Premiér měl v Německu v plánu jednání se spolkovým kancléřem Friedrichem Merzem. Místo toho vyjádřil podporu panovníkovi a celé jeho rodině. Prohlásil, že v těchto těžkých chvílích myslí na krále celý národ.
Lidé v Oslu reagují na zprávy o zhoršeném stavu svého monarchy velmi emotivně. Před královským palácem na Palácovém náměstí začaly vznikat improvizované pomníky, kam veřejnost přináší květiny. Obyvatelé hlavního města tím dávají najevo svou sounáležitost s královskou rodinou.
Zdravotní potíže trápí norské panovníka již delší dobu. V posledních letech byl nucen omezit své oficiální povinnosti. V roce 2024 mu byl voperován kardiostimulátor poté, co nečekaně onemocněl během své soukromé dovolené v Malajsii.
Pro celou norskou královskou rodinu je aktuální situace vyvrcholením náročného období. Korunní princezna Mette-Marit podstoupila v červnu transplantaci plic. Zákrok následoval několik let poté, co u ní byla v roce 2018 diagnostikována vzácná forma plicní fibrózy.
Zdravotní zákrok princezny proběhl jen dva dny po dokončení soudního procesu s jejím synem Mariusem Borgem Høibym. Devětadvacetiletý Høiby byl odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody za znásilnění ve dvou případech. Høiby, který odmítl nejzávažnější obvinění, se proti rozsudku odvolal.
Høiby, jemuž byly čtyři roky, když se jeho matka provdala za korunního prince Haakona, není oficiálním členem královské rodiny. Událost přesto vyvolala v Norsku značnou pozornost médií i veřejnosti a zatížila pověst královského dvora.
Královská rodina se během roku potýkala i s dalšími kontroverzemi. Na veřejnost se dostaly dokumenty odhalující minulost korunní princezny Mette-Marit a její kontakty se zesnulým sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Princezna se následně králi i královně veřejně omluvila za špatný úsudek a vyjádřila lítost nad tím, že se s Epsteinem v minulosti setkávala.
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Zdroj: Libor Novák