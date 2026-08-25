Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov v úterý odmítl zprávy o chystané nové vlně mobilizace v Rusku a označil je za pouhé novinářské kachny. V rozhovoru pro televizní stanici RTVI vyjádřil přesvědčení, že tyto informace neopodstatněně vyvolávají neklid ve společnosti.
Peskov z šíření těchto zpráv přímo obvinil ukrajinské orgány. Podle jeho vyjádření se Kyjev snaží tímto způsobem ideologicky destabilizovat vnitřní situaci v Ruské federaci. Mluvčí zdůraznil, že jde o úmyslně podsouvané hoaxy v médiích.
Reakce Kremlu přichází po prohlášeních ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z posledních měsíců. Zelenskyj s odkazem na zprávy zpravodajských služeb tvrdil, že se Moskva chystá po zářijových parlamentních volbách odvést do armády dalších 300 000 až 500 000 mužů.
Podle ukrajinských tvrzení měla být tato nová mobilizační vlna reakcí na potřeby ruských ozbrojených sil. Ukrajinská strana v průběhu času opakovaně varovala před tím, že Ruská federace tajně či veřejně připravuje další hromadné odvody záložníků.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou vojenskou mobilizaci již v roce 2022. Během tohoto opatření bylo do zbraně povoláno přibližně 300 000 záložníků, což vyvolalo značný ohlas jak uvnitř země, tak v zahraničí.
Od této první vlny ukrajinští představitelé pravidelně informují o tom, že se v Rusku chystá další kolo odvodů. Kreml však veškerá podobná tvrzení dlouhodobě popírá a trvá na tom, že současné stavitelství armády spoléhá na jiné mechanismy.
Ruské vedení opakovaně ubezpečuje veřejnost, že další masové povolávání záložníků není na pořadu dne. Podle oficiálních vyjádření se armáda v současnosti zaměřuje především na nábor dobrovolníků a smluvních vojáků.
Aktuální prohlášení Dmitrije Peskova tak zapadá do dlouhodobého postoje Moskvy, která odmítá jakékoliv spekulace o obnovení mobilizačních opatření a tyto zprávy označuje za cílený tlak ze strany Ukrajiny.
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Zdroj: Libor Novák