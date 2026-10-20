NYT: Trumpova frustrace z Ukrajiny roste. Za hlavní překážku míru považuje Zelenského

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na ukrajinskou vládu s cílem dosáhnout rychlé dohody o ukončení konfliktu s Ruskem, a to i za cenu výrazných územních ústupků ze strany Kyjeva. Bílý dům v posledních týdnech zintenzivňuje kroky směřující k normalizaci vztahů s Moskvou a návratu ruského prezidenta Vladimira Putina na mezinárodní diplomatickou scénu. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přitom americká administrativa stále častěji označuje za hlavní překážku pro dosažení míru.
Postoj amerického lídra pramení podle The New York Times z frustrace nad tím, že Ukrajina pokračuje v útocích na cenné cíle uvnitř ruského území, což komplikuje jeho snahy o vyjednání hospodářských a politických dohod s Kremlem. Trump v nedávné době stranou odsunul oboustranně schválený zákon o nových tarifech vůči Rusku a dojednal nákup ruské nafty. Jeho vyjednavači současně připravují dohodu o získání majetkového podílu v ruské energetické společnosti Lukoil.
Vztah mezi Washingtonem a Kyjevem se vyhrotil poté, co Trump veřejně prohlásil, že Rusko se v otázce Ukrajiny chová zdrženlivě a nic zásadního nepodniká. Zcela přitom opomenul trvající ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské obytné domy a energetickou síť. Americký prezident naopak opakovaně vyčítá Ukrajině údajnou nedostatečnou vděčnost za poskytnutou pomoc a tvrzení, že Zelenskyj o ukončení války v reálu nikdy nestál.
Ačkoli Trumpův kritický odstup od ukrajinského vedení není nový, současná situace přináší zásadní posun v jeho odhodlání donutit Kyjev k přistoupení na podmínky diktované Moskvou. Americká administrativa vysílá ukrajinským představitelům jasný vzkaz, že snaha o udržení okupovaných východních provincií nedává smysl. Podle představitelů Bílého domu by pro Ukrajinu bylo výhodnější nároky na ztracená území vzdát a otevřít cestu k obnově hospodářské spolupráce.
Tato strategie se stane hlavním tématem nadcházejících jednání v Oslu, kde se má americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff sejít přímo s prezidentem Zelenským. Schůzky se na dálku zúčastní také Trumpův zeť Jared Kushner společně s představiteli Norska a Finska. Finská účast je vnímána jako symbolická, neboť tato země po druhé světové válce musela Rusku odstoupit přibližně dvanáct procent svého území, které již nikdy nezískala zpět.
Po jednáních v Norsku plánují američtí vyjednavači odcestovat do Petrohradu k osobnímu setkání s Vladimirem Putinem. Součástí jejich agendy má být rovněž dojednání propuštění amerického občana Stephena Hubbarda, kterého ruské úřady vězní od roku 2022. Propuštění dlouho zadržovaného Američana má v předvolebním období posloužit Trumpově administrativě jako důkaz úspěšné politiky zaměřené na zájmy Spojených států.
Dlouhodobým cílem Bílého domu i Kremlem je plná obnovení diplomatických a obchodních vztahů, které se narušily po anexi Krymu v roce 2014. Současný vývoj naznačuje přípravu summitu tří jaderných mocností v Číně za účasti Trumpa, Putina a Si Ťin-pchinga, po kterém by mohl následovat i návrat ruského prezidenta na jednání skupiny G20 ve Spojených státech. Tento postup však znamená zásadní ústup od podpory ukrajinské demokracie a suverenity.
Změna kurzu ze strany Washingtonu vyvolává u západních diplomatů i ukrajinských představitelů hluboké obavy z historicky nevídaného obratu, kdy Spojené státy fakticky trestají oběť agrese a odměňují agresora. Prezident Zelenskyj v reakci na sílící tlak otevřeně přiznal, že bez pokračující americké vojenské a zpravodajské podpory má Ukrajina jen velmi malou šanci na dlouhodobou obranu vlastní nezávislosti.
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Zelenskyj poděkoval americké administrativě za obnovení sdílení zpravodajských informací
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval americké administrativě za obnovení sdílení zpravodajských informací, avšak zároveň obvinil Washington a společnost SpaceX z úmyslného přiškrcení rychlosti satelitního internetu Starlink jako politického vzkazu. Podle ukrajinského státníka šlo o záměrné omezení komunikačních sítí, které v kritických chvílích komplikovalo operace bezpilotních prostředků na frontové linii i nasazení v rámci protivzdušné obrany.
Zdroj: Libor Novák