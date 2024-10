O Ukrajině chceme jednat, rozšiřování NATO je nespravedlivé, změníme to, prohlásil Putin

Podle Putina Moskva dlouhodobě žádala zahraniční partnery, aby se NATO nerozšiřovalo směrem na východ, protože to narušuje ruskou bezpečnost. Tyto výzvy však Západ ignoroval.

„Oni to přesto udělali. Je to spravedlivé? Není tu žádná spravedlnost a my chceme tuto situaci změnit a dosáhneme toho,“ citovala Putina agentura TASS.

Rozšiřování NATO probíhá především od přelomu tisíciletí, kdy se k alianci připojily středoevropské a východoevropské země včetně České republiky. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, do NATO vstoupily Finsko a Švédsko.

Ukrajina, která již třetím rokem čelí ruské invazi za podpory západních zemí, usiluje o přijetí do aliance. Generální tajemník NATO Mark Rutte minulý týden uvedl, že Ukrajina bude členem, je jen otázkou času, kdy k tomu dojde.

Putin rovněž prohlásil, že Rusko je připraveno zvážit všechny možnosti pro ukončení války na Ukrajině, musí však být založeny na realitě na bojišti. „Jsme připraveni prozkoumat všechny návrhy na mírová jednání, která vycházejí z reálné situace v terénu. Nebudeme akceptovat nic jiného,“ řekl.

Rusko opakovaně obviňuje Ukrajinu z neochoty jednat o míru. Putin znovu připomněl, že Moskva je připravena jednat na základě dohod z Istanbulu, které byly podepsány během mírových jednání na jaře 2022. Tyto dohody mimo jiné stanovily, že Ukrajina se musí vzdát svých snah o členství v NATO, což Kyjev dlouhodobě odmítá.