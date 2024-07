Obama a Pelosiová jsou modlami demokratů, k Bidenově kandidatuře se ale sotva vyjádří

Na demokratického exprezidenta Obamu se množství jeho stranických kolegů stále obrací a věří mu. Po neúspěšné Bidenově debatě se svého bývalého viceprezidenta zastal a nechal tak kolegy z Demokratické strany „tápat“, jak píše americká stanice CNN. „Špatné debatní večery se stávají. Věřte mi, já to vím,“ poznamenal Obama.

Bývalý prezident podle dostupných informací sám hovoří se znepokojenými dárci demokratů a „více naslouchá, než mluví“, poznamenala CNN. Obama se po telefonátu s Bidenem, který se konal po debatě s republikánem Donaldem Trumpem, opětovně označil za „odborného a soukromého poradce“ prezidenta Bidena.

Kam směřuje Obamova podpora – jestli k odstoupení Bidena z kandidátky nebo setrvání – není vůbec jasné a exprezident si to nechává pro sebe. „Chystá se být pro demokratickou kandidátku vším. Ať už bude naším kandidátem kdokoli, bude se snažit, aby v listopadu zvítězil,“ přiblížila anonymně osoba, která je s Obamou v pravidelném kontaktu.

Obama i Pelosiová se zúčastnili benefiční akce herce George Clooneyho, který Bidena zkritizoval a vyzval k odstoupení . „Obama sice Clooneyho nepovzbuzoval ani mu neradil, aby řekl to, co řekl, ale také proti tomu nic nenamítal,“ uvedli podle serveru Politico lidé obeznámení s výměnou názorů mezi Obamou a Clooneym.

Řada demokratů má ve svém postoji jasno, ač se někteří z nich staví Bidenově kandidatuře na odpor. „Myslím, že v tuto chvíli, pokud Biden nakonec odstoupí jako kandidát, se ukáže, že je nejdůležitějším demokratickým lídrem,“ uvedl jeden z nich.

Kromě Bidena demokratičtí politici obecně věří také bývalé předsedkyni Sněmovny reprezentantů Pelosiové. „Je to ona, kdo má v takové situaci, zejména generační, důvěryhodnost, aby se mohla vyjádřit k něčemu tak citlivému a důležitému,“ dodal tentýž demokrat, který si přál zůstat anonymní.

Vrcholná demokratka z Kalifornie Pelosiová se podle stanice NBC „držela zpátky od plného souhlasu“ s tím, že by měl Biden do listopadových voleb jít. Rozhodnutí by nechala na něm, nikoliv na straně. „Je na prezidentovi, aby se rozhodl, zda bude kandidovat. Všichni ho povzbuzujeme, aby se rozhodl, protože čas se krátí,“ upozornila.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů si není jistá, jestli má prezident napříč demokratickými kongresmany podporu. „Ale je oblíbený, je respektovaný a lidé chtějí, aby toto rozhodnutí učinil. Ne já,“ podotkla Pelosiová. Podle ní je ale důležité, aby Biden rozhodnutí udělal skutečně sám. „Chci, aby udělal, co si sám usmyslí. Ať se rozhodne pro cokoli, my s tím souhlasíme,“ uvedla.

Pelosiová si přeje, aby její straničtí kolegové čekali s jakýmikoliv vyjádřeními k tématu až po definitivním rozhodnutí prezidenta. „Všem jsem řekla, počkejme, ať už si myslíte cokoli, buď to někomu řekněte soukromě, ale nemusíte to dávat na stůl, dokud neuvidíme, jak to tento týden dopadne,“ doplnila.