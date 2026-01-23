"Odporné. Zvedá se mi z toho žaludek." Trump vyvolal v Británii výroky o Afghánistánu politickou bouři

Britský politický svět a komunita veteránů se ostře ohradili proti výrokům Donalda Trumpa, který zpochybnil nasazení spojeneckých vojsk NATO v Afghánistánu. Americký prezident v rozhovoru pro stanici Fox News prohlásil, že zatímco americké jednotky bojovaly, spojenci se „drželi trochu v ústraní, mimo první linii“. Tato slova vyvolala bouři nevole u britských zákonodárců, z nichž mnozí v Afghánistánu sami sloužili nebo tam ztratili své blízké.
Kritici Trumpovi připomněli, že v Afghánistánu zahynulo 457 britských příslušníků ozbrojených sil a celkem 1 160 vojáků z řad amerických spojenců. Zvláště ostře reagovali veteráni, kteří v zemi přímo sloužili.
Konzervativní poslanec Simon Hoare, který předsedá výboru pro veřejnou správu, reagoval na prezidentova slova s neskrývaným odporem. Uvedl, že se mu z Trumpových výroků „zvedá žaludek“, a položil řečnickou otázku, kde jsou prezidentovi poradci a kam se poděl jeho smysl pro stud. Podobně kritický byl i stínový ministr Ben Spencer, podle něhož Trump přešel od urážek celých států k přímému dehonestování mužů a žen v uniformách.
Významnou část kritiky tvoří připomínka 457 britských vojáků, kteří v konfliktu položili život. Bývalý kapitán Ben Obese-Jecty, který sloužil v nebezpečné oblasti Sangin, popsal své přímé zkušenosti z první linie, kde britské jednotky i američtí mariňáci utrpěli drastické ztráty. Trumpova slova podle něj neodrážejí realitu a jsou urážkou společného úsilí, které bylo poprvé v historii NATO zahájeno právě na obranu Spojených států po útocích z 11. září.
Kontroverzi umocňuje fakt, že sám Donald Trump se v mládí vyhnul vojenské službě ve Vietnamu kvůli diagnóze výrůstků na patních kostech, o jejíž pravdivosti se dodnes vedou spory. Stephen Stewart, bývalý voják a spisovatel, označil za vrchol ironie, když se k odvaze jiných vyjadřuje někdo, kdo se odvodu vyhnul. Trumpovy komentáře podle něj zneuctily památku padlých kamarádů a spojenců.
Napříč britským parlamentem zaznívají výzvy, aby premiér Keir Starmer na tyto útoky reagoval přímo a důrazně. Poslankyně Sorcha Eastwoodová označila prezidentovy výroky za „odporné“ a vyzvala všechny britské politiky, kteří Trumpa stále obhajují, aby si uvědomili dopad těchto slov na rodiny padlých. Podle ní nikdo nemá právo vymazat historii obětí, které zahrnují nejen mrtvé, ale i tisíce vojáků s doživotními následky.
Lídr liberálních demokratů Ed Davey poukázal na kontrast mezi Trumpovou rétorikou a jeho vlastní minulostí. Připomněl, že zatímco spojenečtí vojáci umírali v Afghánistánu, současný americký prezident se v mládí hned pětkrát vyhnul vojenské službě. Také bývalý důstojník Royal Marines a nynější ministr obrany Al Carns označil Trumpova tvrzení za „naprosto směšná“ a zdůraznil, že vojenská pouta byla ukována v ohni společných bojů.
Zatímco Trump pokračuje ve své provokativní politice vůči spojencům, v Británii sílí debata o spolehlivosti takzvaného „zvláštního vztahu“ mezi oběma zeměmi. Podle mnoha komentátorů tyto útoky na armádu překročily pomyslnou červenou linii, která v britské společnosti platí bez ohledu na politickou příslušnost.
Britští politici také upozorňují na historický paradox Trumpových útoků na Alianci. Spojené státy jsou totiž jedinou zemí, která kdy aktivovala článek 5 o kolektivní obraně, a to právě po teroristických útocích z 11. září 2001. Evropští spojenci tehdy přišli Americe na pomoc bez zaváhání. Podle předsedy obranného výboru Dolní sněmovny Tana Dhesiho jsou prezidentovy výroky urážkou všech statečných mužů a žen, kteří riskovali své životy, aby podpořili své spojence.
Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru v Davosu oznámil dosažení „rámcové dohody“ ohledně Grónska, čímž alespoň dočasně zažehnal hrozící transatlantickou krizi. Poté, co několik dní stupňoval napětí výhrůžkami o vojenském obsazení ostrova a uvalení drastických cel na evropské spojence, došlo po schůzce s šéfem NATO Markem Ruttem k nečekanému obratu. Trump sice odvolal hrozbu deseti- až pětadvacetiprocentních cel, která měla začít platit od února, ale zároveň dal jasně najevo, že jeho ambice získat nad Arktidou kontrolu zůstávají neměnné.
Zdroj: Libor Novák