Opravdu dostane každý Američan 5 tisíc dolarů? Kongres couvá, slíbit to nikomu nechce

Předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson prohlásil, že Kongres je připraven spolupracovat s prezidentem Donaldem Trumpem na vyplacení příspěvku ve výši pěti tisíc dolarů pro dospělé Američany. Podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je udržení republikánské většiny v obou komorách Kongresu po nadcházejících průběžných volbách. Johnson však odmítl poskytnout přímou záruku, že k faktickému schválení a vyplácení financí skutečně dojde. Zdůraznil pouze, že zákonodárci budou s prezidentem úzce spolupracovat na nalezení možného konsenzu.
Šéf Sněmovny reprezentantů zdůvodnil svůj opatrný postoj především těsnou většinou, kterou republikáni v zákonodárném sboru disponují. Podle jeho slov trvá projednávání podobných iniciativ určitý čas a on sám se vyvarovává velkým závazkům předem. Na dotazy ohledně dodržení prezidentova slibu odpovídal s tím, že jeho povinností je pracovat ruku v ruce s hlavou státu a dosáhnout výsledků pro americké občany. Tímto postupem chce zajistit, aby Kongres podrobné detaily celého návrhu nejprve důkladně projednal.
Příslib finančního příspěvku s názvem Trumpova dividenda zazněl na volebním kongresu Republikánského národního výboru v Dallasu. Prezident Trump účastníkům sdělil, že v případě volebního vítězství republikánů získají všichni dospělí občané pět tisíc dolarů. K otázce potřeby schválení tohoto kroku Kongresem prezident uvedl, že si myslí, že souhlas zákonodárců nebude nutný. Zároveň však dodal, že pokud by schválení bylo potřeba, Kongres podle jeho názoru návrh podpoří.
Záměr rozdat peníze obyvatelům však vyvolal značné obavy mezi demokraty, částí republikánů i hospodářskými experty. Odborníci varují, že plošné rozdělení finančních prostředků by stálo přibližně 1,3 bilionu dolarů, což by drasticky prohloubilo státní dluh a zrychlilo inflaci. K varování se připojil například floridský guvernér Ron DeSantis, zatímco šéf senátní většiny John Thune se k podpoře opatření odmítl jasně vyjádřit. Ministr obchodu Howard Lutnick naopak tvrdí, že akce nebude financována z peněz daňových poplatníků, neboť si na ni administrativa dokáže sama vydělat.
Kromě vnitrostátních ekonomických témat se Mike Johnson vyjádřil také k probíhajícímu vojenskému konfliktu s Íránem. Odmítl tvrzení, že by Bílý dům měl od Kongresu k dispozici neomezený šek na financování války. Uvedl, že se administrativa snaží vyřešit situaci, kterou považuje za dosavadní velký úspěch. Přes toto vyjádření však v oblasti nadále pokračují občasné útoky a námořní doprava přes Hormuzský průliv zůstává výrazně pod úrovní z doby před vypuknutím bojů.
Válka má zároveň přímý dopad na americké spotřebitele, neboť průměrná cena benzínu vzrostla od začátku konfliktu o více než dolar na galon. Podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění vyjadřuje 69 procent dospělých Američanů nesouhlas s tím, jak prezident situaci kolem Íránu řeší. Donald Trump nedávno prohlásil, že válka skončí velmi krátce po volbách, s čímž podle svých slov počítá i předseda Sněmovny reprezentantů. Johnson potvrdil, že ukončení konfliktu před volbami nebo těsně po nich je realistickým cílem, o který vedení země usiluje.
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Zdroj: Libor Novák