Ozbrojené komando zabilo syna bývalého libyjského vůdce Kaddáfího

Syn bývalého libyjského vůdce Sajf Islám Kaddáfí byl podle dostupných zpráv zastřelen. Smrt třiapadesátiletého muže, který byl dříve považován za otcova nástupce, potvrdil v úterý šéf jeho politického týmu. Tuto informaci následně přinesla Libyjská tisková agentura.
Podle jeho právníka provedlo atentát v Kaddáfího domě ve městě Zintán čtyřčlenné komando. Zatím však zůstává nejasné, kdo přesně za tímto útokem stál. Odlišnou verzi událostí nabídla jeho sestra v libyjské televizi, podle které zemřel poblíž hranic s Alžírskem.
Sajf Islám Kaddáfí byl dlouhodobě vnímán jako nejvlivnější a nejobávanější postava v zemi hned po svém otci. Muammar Kaddáfí vládl Libyi od roku 1969 až do svého svržení a smrti během povstání v roce 2011. Syn se narodil v roce 2000 a hrál klíčovou roli při sbližování Libye se Západem.
Po pádu režimu byl Sajf Islám vězněn rivalskými milicemi v Zintánu téměř šest let. Byl obviňován z brutálního potlačování protivládních protestů. Mezinárodní trestní soud na něj kvůli těmto činům z roku 2011 vydal zatykač pro podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti.
Soud v Tripolisu ho v roce 2015 v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za jeho podíl na represích. O dva roky později ho však milice v Tobruku na základě amnestie propustily. Libye zůstává od svržení předchozího režimu rozdělená mezi dvě soupeřící vlády a různé ozbrojené skupiny.
Během otcovy vlády Sajf Islám formoval státní politiku a vedl významná vyjednávání, přestože neměl oficiální vládní funkci. Stál například za rozhodnutím vzdát se programu jaderných zbraní. Díky těmto dohodám byly zrušeny mezinárodní sankce a někteří v něm viděli reformátora a přijatelnou tvář země.
Kaddáfí junior vždy popíral, že by chtěl moc po svém otci zdědit, a prohlašoval, že vláda není farma k dědění. Navzdory tomu v roce 2021 oznámil svůj záměr kandidovat v prezidentských volbách. Tyto volby však byly následně odloženy na neurčito.
