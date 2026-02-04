Ozbrojené komando zabilo syna bývalého libyjského vůdce Kaddáfího

Libor Novák

4. února 2026 8:10

Sajf al-Islám Kaddáfí
Sajf al-Islám Kaddáfí Foto: Reprofoto YouTube

Syn bývalého libyjského vůdce Sajf Islám Kaddáfí byl podle dostupných zpráv zastřelen. Smrt třiapadesátiletého muže, který byl dříve považován za otcova nástupce, potvrdil v úterý šéf jeho politického týmu. Tuto informaci následně přinesla Libyjská tisková agentura.

Podle jeho právníka provedlo atentát v Kaddáfího domě ve městě Zintán čtyřčlenné komando. Zatím však zůstává nejasné, kdo přesně za tímto útokem stál. Odlišnou verzi událostí nabídla jeho sestra v libyjské televizi, podle které zemřel poblíž hranic s Alžírskem.

Sajf Islám Kaddáfí byl dlouhodobě vnímán jako nejvlivnější a nejobávanější postava v zemi hned po svém otci. Muammar Kaddáfí vládl Libyi od roku 1969 až do svého svržení a smrti během povstání v roce 2011. Syn se narodil v roce 2000 a hrál klíčovou roli při sbližování Libye se Západem.

Po pádu režimu byl Sajf Islám vězněn rivalskými milicemi v Zintánu téměř šest let. Byl obviňován z brutálního potlačování protivládních protestů. Mezinárodní trestní soud na něj kvůli těmto činům z roku 2011 vydal zatykač pro podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti.

Soud v Tripolisu ho v roce 2015 v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za jeho podíl na represích. O dva roky později ho však milice v Tobruku na základě amnestie propustily. Libye zůstává od svržení předchozího režimu rozdělená mezi dvě soupeřící vlády a různé ozbrojené skupiny.

Během otcovy vlády Sajf Islám formoval státní politiku a vedl významná vyjednávání, přestože neměl oficiální vládní funkci. Stál například za rozhodnutím vzdát se programu jaderných zbraní. Díky těmto dohodám byly zrušeny mezinárodní sankce a někteří v něm viděli reformátora a přijatelnou tvář země.

Kaddáfí junior vždy popíral, že by chtěl moc po svém otci zdědit, a prohlašoval, že vláda není farma k dědění. Navzdory tomu v roce 2021 oznámil svůj záměr kandidovat v prezidentských volbách. Tyto volby však byly následně odloženy na neurčito.

