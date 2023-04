Papež František slouží mši v Budapešti, návštěva Maďarska se chýlí ke konci

Fotbal zažil hodně, včetně třeba světových šampionátů v JAR nebo Kataru či finále španělského poháru v Saúdské Arábii. Nyní to vypadá, že se fotbaloví fanoušci zanedlouho mohou dočkat finále nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů ve Spojených státech amerických. Alespoň to v podcastu Men in Blazers naznačil šéf Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin. Ten právě v tomto pořadu uvedl, že by se tak mohlo stát nejdříve v roce 2026.