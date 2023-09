Papež vyčetl Francii její přístup k migrantům. Nepodnikají invazi do Evropy, řekl

Dvoudenní návštěvu středomořského přístavního města začal papež tichou modlitbou u památníku věnovaném námořníkům a migrantům, kteří zahynuli na moři. Stáli při něm vysokopostavení náboženští představitelé města Marseille a členové organizací pomáhajících migrantům.

"Pomoci lidem v nouzi je povinností naší civilizace," řekl papež v pátek. Vlády varoval před "fanatickou lhostejností" a jednáním na základě strachu. V sobotu pak připomněl své poselství, že evropské vlády musí udělat více pro migranty překračující Středozemní moře. Uvedl, že "ti, kdo riskují své životy na moři, hledají přivítání."

Dodal, že migrace je "realitou naší doby, procesem, který zahrnuje tři kontinenty kolem Středozemního moře a který je třeba řídit s moudrou prozíravostí." Podle server France24 také prohlásil, že migranti do Evropy "nepodnikají invazi".

Počet příchozích migrantů přitom narůstá. Během první poloviny tohoto roku se počet žadatelů o azyl v zemích Evropské unie, Norsku a Švýcarsku meziročně zvýšil o 28 procent na zhruba 519 000 osob, čísla zveřejnila agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA).

EUAA také upozornila, že pokud se současné tendence udrží, počet žadatelů by mohl do konce roku přesáhnout milion.

Mezi nejčastějšími žadateli o azyl v 29 sledovaných zemích od ledna do června byli Syřané, Afghánci, Venezuelané, Turci a Kolumbijci, kteří tvořili dohromady 44 procent všech žádostí.

První pololetí letošního roku zaznamenalo nejvyšší počet žadatelů o azyl od let 2015 a 2016. V těchto letech, během velkého přílivu uprchlíků, zejména v důsledku konfliktu v Sýrii, dosáhl počet žadatelů 1,3 milionu v roce 2015 a 1,2 milionu v roce 2016. V loňském roce bylo evidováno celkem 994 945 žádostí o azyl.

Nejkritičtější je situace na italském ostrově Lampedusa, kde úřady vyhlásily stav nouze poté, co se během tří dnů dostalo na ostrov téměř 10 000 migrantů. Je to více lidí, než kolik na ostrově žije.

Situaci popsal farář Don Carmelo Rizzo ze sicilské provincie Agrigento, pod kterou Lampedusa administrativně spadá, jako "tragickou, dramatickou a apokalyptickou." Lampedusa, která se nachází asi 140 kilometrů od tuniského pobřeží, má pouze 6 000 obyvatel, dlouhodobě ale čelí migračním vlnám.

Letos však byl příliv migrantů neobvykle velký. Podle údajů ministerstva vnitra dorazilo od začátku roku do Itálie přes moře 123 860 migrantů, což je téměř dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku a trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.

Většina uprchlíků připlouvá do Itálie na Sicílii, pod kterou spadá i Lampedusa. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Itálie do 10. září letošního roku 115 037 migrantů, z nichž 97 413 přistálo na Sicílii.

Generální tajemník OSN António Guterres se ve středu vyjádřil k situaci na Lampeduse a vyzval k "evropské solidaritě" s Itálií. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani však tvrdí, že Evropa sama nezvládne migrační problém, který se týká téměř celé Afriky a balkánských migračních tras.

Francie však solidární jednání odmítla, když vzkázala Itálii, že nepřijme žádného z migrantů, kteří připluli na Lampedusu. Podle francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina hodlá země galského kohouta v této otázce zastávat pevnou pozici.