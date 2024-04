Pellegrini a Korčok se utkali před kamerami. Průzkumy naznačují těsný souboj

Podle průzkumu agentury Focus pro televizi Markýza by teď druhé kolo prezidentské volby vyhrál Pellegrini se ziskem 50,8 procenta hlasů. Šetření agentury NMS Market Research pro deník Sme určilo jako vítěze Korčoka s podporou 51,7 procenta hlasů. Sběr dat v případě obou průzkumů se konal od 28. března do 2. dubna na vzorku lehce přes tisíc respondentů.

Oba kandidáti se v úterý večer utkali v televizním duelu stanice Markíza, kde se vzájemně kritizovali a skákali si do řeči. Voličům také opět zdůrazňovali své priority.

Pellegrini o sokovi řekl, že by v případě volebního triumfu vystupoval proti současné vládě premiéra Roberta Fica (Smer-SD). O sobě prohlásil, že by byl prezidentem lidí, zatímco soupeře tituloval jako prezidenta elit či nevládních organizací. Znovu se také snažil oslovit voliče Štefana Harabina, který skončil v prvním kole na třetím místě.

Korčok tvrdí, že by byl nezávislým prezidentem, který by spolupracoval i s nynější vládou. Předsedu parlamentu nařkl z toho, že chce do funkce hlavy státu utéct před zodpovědností, protože nezvládá plnit sliby, které jeho strana Hlas-SD dala voličům před loňskými volbami do parlamentu.

Do druhého kola postoupili Korčok se ziskem 42,51 procenta hlasů a Pellegrini, kterého volilo 37,02 procenta voličů. Jediným výraznějším pronásledovatelem dvojice byl bývalý ministr spravedlnosti Harabin, který na třetím místě získal podporu 11,73 procenta.

Kampaň před druhým kolem mohou oba kandidáti vést ještě dnes. Od čtvrtka pak začne volební moratorium, které potrvá až do konce hlasování. To je naplánované na sobotu 6. dubna. Funkční období končící prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června.