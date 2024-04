Politico: Kyjev se obává, že se ukrajinská fronta rozpadne kdekoliv, kde Rusko zaútočí

Ukrajinská perspektiva na situaci je přitom ponurá. I přes očekávání 60 miliard amerických dolarů (asi 1,4 bilionu korun) americké pomoci, která je již několik měsíců očekávána, se obávají, že to nemusí být dostatečné.

Zdroje pro Politico varují, že je pravděpodobné, že Rusům se podaří proniknout přes frontovou linii a na některých zkolabuje. Zatím ale není možné přesně předpovědět, kde k tomuto průlomu dojde.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že Ukrajinci budou možná nuceni ustupovat a že města na Ukrajině mohou padnout pod ruskou kontrolu, pokud americký Kongres nebrzké době neschválí očekávaný balíček pomoci.

Nicméně ani americká pomoc by podle ukrajinských vojenských představitelů nemusela stačit. Argumentují, že v současné době neexistuje technologie, která by mohla vyrovnat velké masy vojáků, které by pravděpodobně Rusko nasadilo.

Dodávky zbraní ze Západu přicházejí pozdě a nedostatečně. Ukrajinští představitelé se shodují, že nyní potřebují spíše drony a munici, než pokročilé technologie.

Několik spojenců pod vedením Česka se chystá poskytnout Ukrajině asi 1,5 milionu dělostřeleckých granátů. Ukrajinští představitelé odhadují, že by potřebovali čtyři miliony dělostřeleckých granátů a dva miliony dronů.