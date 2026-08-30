Politico: Rusko plánuje novou pozemní ofenzívu na Kyjev

Ukrajinské zpravodajské služby získaly informace, podle kterých Ruská federace plánuje nové pozemní ofenzívy zaměřené na Kyjev a Černihiv. Informaci webu Politico sdělil zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Pavlo Palisa. Podle něj dostali ruští vojenští velitelé od politických představitelů v Kremlu za úkol připravit a naplánovat útoky na obě tato města. Kyjev v současnosti tyto zprávy vyhodnocuje a přijímá příslušná opatření.
Palisa zároveň upřesnil, že v současné době neexistují důkazy o faktickém shromažďování ruských jednotek na hranicích. Hlavní prioritou ukrajinské armády je proto zabránit vytvoření podmínek, které by Rusku jakýkoliv nový útok umožnily. Obranné síly podnikají kroky k posílení bezpečnosti na ohrožených přístupech. Ukrajina se tak snaží eliminovat veškerá rizika ještě předtím, než by k samotné agresi mohlo dojít.
Pokus o pozemní dobytí ukrajinské metropole proběhl již na počátku plnohodnotné invaze. Tehdejší ruské síly zahájily rozsáhlý útok mimo jiné ze sousedního Běloruska a postoupily až k předměstím Kyjeva. Ukrajinská armáda však tento nápor dokázala odrazit a přinutila protivníka k ústupu. Od té doby zůstává severní hranice pod stálým dohledem ukrajinských bezpečnostních složek.
Zprávy o plánované ofenzívě přicházejí v době, kdy Rusko prověřuje své schopnosti mobilizovat další vojáky. Podle informací listu Wall Street Journal zaznamenává Kreml vyšší ztráty na frontě, než kolik se mu daří naverbovat nových branců. Z Ruska zároveň odchází stále více obyvatel, kteří se obávají vyhlášení další vlny nucené mobilizace. Tento vývoj staví ruské vojenské vedení před značné personální komplikace.
K aktuálnímu vývoji se vyjádřil rovněž polský premiér Donald Tusk, podle něhož eskalace ze strany Ruska neustále postupuje. Tusk takto reagoval na brífink s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o situaci na ukrajinsko-ruské frontě. Událostem předcházela nečekaná návštěva ředitele CIA Johna Ratcliffa v Moskvě, kde varoval ruské představitele před eskalací konfliktu se spojenci NATO. Západní představitelé proto intenzivně koordinují své další kroky na podporu napadené země.
Polský ministerský předseda zdůraznil, že Ukrajina nezbytně potřebuje rozsáhlejší podporu v oblasti protivzdušné obrany. Podle jeho vyjádření bude nadcházejících šest měsíců pro další vývoj celého konfliktu zcela rozhodujících. Tusk zároveň varoval, že Polsko i celá Severoatlantská aliance musejí být připraveny na různé možné scénáře vývoje. Bezpečnostní situace v celém regionu tak zůstává velmi napjatá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev čelí téměř nepřetržitým náletům bezpilotních prostředků. Podle jeho slov se intenzita útoků zbraní s proudovými motory v posledním období výrazně zvýšila. Zvláštní hrozbu představují drony íránské konstrukce typu Šáhid, které působí škody na infrastruktuře i obytných domech. Vzdušné údery tak nadále zhoršují bezpečnostní situaci obyvatelstva.
Prezident Zelenskyj ve svém projevu přiznal, že Ukrajina musí zásadním způsobem zrychlit vlastní výrobu zachytávacích dronů. Domácí průmysl má za úkol zvýšit kapacity pro dodávky obranných systémů schopných zneškodnit útočící stroje. Zvýšení produkce protivzdušných prostředků je považováno za klíčový prvek pro ochranu ukrajinského nebe. Vedení země proto soustředí své úsilí na posílení soběstačnosti v oblasti vojenské výroby.
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Ruská armáda přichází na Ukrajině každý měsíc o 6 000 vojáků více, než kolik dokáže rekrutovat
Ruská armáda přichází na Ukrajině každý měsíc přibližně o 6 000 vojáků více, než kolik dokáže nově rekrutovat. Podle odhadů západních představitelů se Moskvě sice daří získávat kolem 1 000 nových rekrutů denně, ani toto vysoké tempo však v posledních dvou měsících nestačí ke krytí obrovských ztrát v podobě zabitých a zraněných vojáků.
Zdroj: Libor Novák