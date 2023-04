Polský prezident Duda jmenoval nové ministry

Šéf státu dnes také jmenoval nového ministra digitalizace. Stal se jím Janusz Cieszyński, který v poslední době působil jako státní tajemník na úřadu vlády, kde zastával i funkci vládního komisaře pro kybernetickou bezpečnost. Dříve měl jako náměstek ministra zdravotnictví na starosti digitalizaci resortu.

Ministerstvo digitalizace bylo zrušeno v říjnu 2020, kdy jeho pracovníci přešli na úřad vlády a funkci ministra převzal premiér Mateusz Morawiecki, připomněla televize TVN 24. Nyní ministerstvo znovu vznikne jako samostatný úřad.

Kowalczyk, který byl ministrem zemědělství od října 2021, podal demisi ve středu v reakci na protesty zemědělců proti dovozu levného ukrajinského obilí, které místo vývozu do třetích zemí zaplavilo polský trh. Farmáři si stěžují, že sila jsou už plná a nemohou prodat svou úrodu. Ministr odstoupení vysvětlil tím, že se mu nepodařilo dosáhnout toho, aby Evropská komise zavedla cla a kvóty na dovoz ukrajinského obilí. EK naopak zveřejnila plán pokračovat v dovozu tohoto obilí bez cla a kvót další rok, až do června 2024.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu ve Varšavě přislíbil problém vyřešit v řádu dní či týdnů. Duda dnes podle TVN hovořil o tom, že nutné kroky je třeba podniknout na obou stranách polsko-ukrajinské hranice, aby se situaci podařilo zvládnout.

Dnešní změny podle TVN 24 znamenají, že Polsko má nejpočetnější vládu od pádu komunismu v roce 1989; Morawieckého kabinet čítá 27 členů. První nekomunistická vláda Tadeusze Mazowieckého si vystačila s 24 členy, levicová vláda Leszka Millera na počátku tisíciletí se šestnácti a vláda liberála Donalda Tuska, který nyní stojí v čele opozice, s 19 až 20 ministry.

Morawieckého kabinet je podle stanice největší v Evropské unii. Kromě premiéra a 17 šéfů resortů má i devět ministrů, kteří neřídí ministerstva, ale mají na starosti vymezené záležitosti, například Marek Kuchciński je šéfem úřadu vlády a Agnieszka Ścigajová má na starosti sociální integraci. A pokud se do vlády započtou i všichni náměstci a státní tajemníci a podtajemníci, představuje to dokonce 113 členů, dodala TVN 24. Sám Morawiecki v březnu 2018 sliboval, že vláda, která tehdy i s náměstky měla 126 osob, zeštíhlí, a to o pětinu až čtvrtinu.