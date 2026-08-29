Posádka mise Artemis II převzala od Trumpa nejvyšší americké vesmírné vyznamenání

Posádka mise Artemis II převzala nejvyšší americké vesmírné vyznamenání za úspěšný oblet Měsíce. Čtyři astronauti obdrželi Kongresovou kosmickou medaili cti přímo z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu za účasti vedení Národního úřadu pro letectví a vesmír i řady dalších významných hostů.
Velitel Reid Wiseman, pilot Victor Glover a specialisté mise Christina Kochová a Jeremy Hansen se stali prvními lidmi po více než půl století, kteří se vydali k Měsíci. Během své testovací mise v lodi Orion se přiblížili k měsíčnímu povrchu na vzdálenost 6 545 kilometrů a vytvořili nový lidský rekord ve vzdálenosti od Země. Pro start využili novou obří raketu NASA, která do té doby vzlétla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě pouze jednou.
Prezident při této příležitosti označil čtveřici astronautů za neohrožené hrdiny a poděkoval všem odborníkům, kteří se na přípravě a průběhu mise podíleli. Administrátor NASA Jared Isaacman zdůraznil, že agentura nemohla vyslat lepší vyslance k hvězdám. Hlava státu zároveň oznámila záměr založit novou americkou vesmírnou akademii, která bude sloužit potřebám Vesmírných sil USA, NASA i komerčnímu sektoru.
Úspěšný oblet Měsíce připravil půdu pro nadcházející fázi lunárního programu, v jejímž rámci je plánována zkouška spojení plavidel na oběžné dráze Země. Následovat by mělo přistání dvou astronautů v blízkosti jižního pólu Měsíce, které by se mohlo uskutečnit v roce 2028. Americká administrativa vyjádřila odhodlání navrátit lidské posádky na měsíční povrch ještě před koncem současného prezidentského období.
Oceněná čtveřice se zařadila do úzkého okruhu osobností, neboť toto prestižní vyznamenání dosud získalo pouze třicet astronautů. Historicky prvním držitelem Kongresové kosmické medaile cti se stal velitel Apollo 11 Neil Armstrong. Mezi dalšími oceněnými z minulosti figurují například Alan Shepard, John Glenn či velitel mise Apollo 8 Frank Borman.
Naposledy před touto událostí udělil stejnou medaili prezident Joe Biden v roce 2023 astronautům Dougu Hurleymu a Bobu Behnkenovi. Ti se stali prvními členy posádky, kteří odstartovali do vesmíru na palubě rakety společnosti SpaceX při testovacím letu k Mezinárodní vesmírné stanici. Tento let obnovil schopnost Spojených států vysílat astronauty do vesmíru z vlastní půdy po ukončení programu raketoplánů.
Samotného ceremoniálu v Houstonu se zúčastnily desítky současných i bývalých astronautů, včetně jedenaosmdesátiletého Harrisona Schmitta z mise Apollo 17. Na místě byli přítomni také čtyři astronauti určení pro nadcházející lunární misi Artemis III. Zástupci vesmírné agentury podle The Guardian připomněli, že v regionu měsíčního jižního pólu plánují vybudovat stálou základnu využívající tamní zásoby vodního ledu.
Na závěr dvouhodinového programu předali členové posádky Artemis II prezidentovi modrou bundu s vesmírnými nášivkami, kterou mu přislíbili při předchozí návštěvě Oválné pracovny. Prezident následně navštívil řídicí středisko, odkud uskutečnil telefonický hovor s trojicí amerických astronautů pobývajících na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Během hovoru je informoval o plánovaném vzniku vesmírné akademie a krátce předal slovo jejich rodinným příslušníkům.
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Zdroj: Libor Novák