Posádka mise Artemis II převzala od Trumpa nejvyšší americké vesmírné vyznamenání

Libor Novák

29. srpna 2026 21:47

Zleva: Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman a Christina Hammock Koch
Zleva: Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman a Christina Hammock Koch Foto: NASA

Posádka mise Artemis II převzala nejvyšší americké vesmírné vyznamenání za úspěšný oblet Měsíce. Čtyři astronauti obdrželi Kongresovou kosmickou medaili cti přímo z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu za účasti vedení Národního úřadu pro letectví a vesmír i řady dalších významných hostů.

Velitel Reid Wiseman, pilot Victor Glover a specialisté mise Christina Kochová a Jeremy Hansen se stali prvními lidmi po více než půl století, kteří se vydali k Měsíci. Během své testovací mise v lodi Orion se přiblížili k měsíčnímu povrchu na vzdálenost 6 545 kilometrů a vytvořili nový lidský rekord ve vzdálenosti od Země. Pro start využili novou obří raketu NASA, která do té doby vzlétla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě pouze jednou.

Prezident při této příležitosti označil čtveřici astronautů za neohrožené hrdiny a poděkoval všem odborníkům, kteří se na přípravě a průběhu mise podíleli. Administrátor NASA Jared Isaacman zdůraznil, že agentura nemohla vyslat lepší vyslance k hvězdám. Hlava státu zároveň oznámila záměr založit novou americkou vesmírnou akademii, která bude sloužit potřebám Vesmírných sil USA, NASA i komerčnímu sektoru.

Úspěšný oblet Měsíce připravil půdu pro nadcházející fázi lunárního programu, v jejímž rámci je plánována zkouška spojení plavidel na oběžné dráze Země. Následovat by mělo přistání dvou astronautů v blízkosti jižního pólu Měsíce, které by se mohlo uskutečnit v roce 2028. Americká administrativa vyjádřila odhodlání navrátit lidské posádky na měsíční povrch ještě před koncem současného prezidentského období.

Oceněná čtveřice se zařadila do úzkého okruhu osobností, neboť toto prestižní vyznamenání dosud získalo pouze třicet astronautů. Historicky prvním držitelem Kongresové kosmické medaile cti se stal velitel Apollo 11 Neil Armstrong. Mezi dalšími oceněnými z minulosti figurují například Alan Shepard, John Glenn či velitel mise Apollo 8 Frank Borman.

Naposledy před touto událostí udělil stejnou medaili prezident Joe Biden v roce 2023 astronautům Dougu Hurleymu a Bobu Behnkenovi. Ti se stali prvními členy posádky, kteří odstartovali do vesmíru na palubě rakety společnosti SpaceX při testovacím letu k Mezinárodní vesmírné stanici. Tento let obnovil schopnost Spojených států vysílat astronauty do vesmíru z vlastní půdy po ukončení programu raketoplánů.

Samotného ceremoniálu v Houstonu se zúčastnily desítky současných i bývalých astronautů, včetně jedenaosmdesátiletého Harrisona Schmitta z mise Apollo 17. Na místě byli přítomni také čtyři astronauti určení pro nadcházející lunární misi Artemis III. Zástupci vesmírné agentury podle The Guardian připomněli, že v regionu měsíčního jižního pólu plánují vybudovat stálou základnu využívající tamní zásoby vodního ledu.

Na závěr dvouhodinového programu předali členové posádky Artemis II prezidentovi modrou bundu s vesmírnými nášivkami, kterou mu přislíbili při předchozí návštěvě Oválné pracovny. Prezident následně navštívil řídicí středisko, odkud uskutečnil telefonický hovor s trojicí amerických astronautů pobývajících na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Během hovoru je informoval o plánovaném vzniku vesmírné akademie a krátce předal slovo jejich rodinným příslušníkům.

včera

USA potřebují venezuelskou ropu víc než kdy dřív. Z kontroverzní dohody mohou těžit všichni

Související

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky

NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil podrobnosti o robotických modulech, skákajících dronech a vozidlech, které plánuje vyslat na Měsíc v rámci budování trvalé lunární základny. Mezi společnosti vybrané pro konstrukci těchto strojů patří i Blue Origin, vesmírná firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, dále společnosti Intuitive Machines a Astrobotic. Spojené státy usilují o to, aby američtí astronauti znovu stanuli na povrchu Měsíce ještě před koncem funkčního období prezidenta Donalda Trumpa v roce 2029.
Mise Artemis II byla návratem astronautů úspěšně završena

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

Více souvisejících

program Artemis (NASA) Donald Trump

Aktuálně se děje

včera

Zleva: Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman a Christina Hammock Koch

Posádka mise Artemis II převzala od Trumpa nejvyšší americké vesmírné vyznamenání

Posádka mise Artemis II převzala nejvyšší americké vesmírné vyznamenání za úspěšný oblet Měsíce. Čtyři astronauti obdrželi Kongresovou kosmickou medaili cti přímo z rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu za účasti vedení Národního úřadu pro letectví a vesmír i řady dalších významných hostů.

včera

Bleskové povodně v Nepálu

Vlna vymazala z povrchu země celé vesnice. Zaplavená místa jsou nepřístupná, kolik lidí bahno pohřbilo nikdo neví

Zdi nemocnice v nepálském hlavním městě Káthmándú pokrývají čerstvě vylepené plakáty s tvářemi pohřešovaných lidí. Na fotografiích se usmívá školačka ve školní uniformě, batole s baculatými tvářemi, čerstvě oddaný pár nebo mladý muž pózující na vrcholku hory. Tyto snímky představují jen zlomek z tisíců osob, které zmizely po ničivých bleskových záplavách v Himálaji. 

včera

Aktualizováno včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Tragédie u Buči: Ruský noční úder si vyžádal nejméně 37 mrtvých a stovky evakuovaných

Noční úder ruských bezpilotních prostředků na Kyjevskou oblast si vyžádal nejméně 37 lidských životů. Dalších 42 osob, včetně čtyř dětí, utrpělo zranění. Šéf tamní regionální vojenské správy Tymur Tkačenko potvrdil, že útok masivně zasáhl Bučanský okres, kde muselo být bezprostředně evakuováno přes 380 obyvatel. Záchranné složky a prohledávací týmy pokračují v odklízení sutin a kontrole poškozených objektů.

včera

Dmitrij Peskov

Jednání o míru se nekoná. Rozhovory jsou mrtvé, přiznává Moskva

Mluvčí Kanceláře prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov oznámil, že mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou se v současné době nacházejí ve fázi hluboké pauzy. Podle jeho vyjádření je důvodem pokračující ruská ofenzíva na východní frontě, přičemž ruské jednotky podle něj zaznamenávají postupy.

včera

včera

Kanada

Ruší Netflix, nekupují pivo. Kanaďané začali bojkotovat americké služby a zboží

Obchodní spor a uvalení vysokých amerických cel vyvolaly mezi kanadskými obyvateli rozsáhlý bojkot zboží a služeb pocházejících ze Spojených států. Reakce veřejnosti přišla poté, co americká administrativa zavedla padesátiprocentní cla na kanadské zboží v hodnotě dvaceti miliard dolarů a kanadský premiér Mark Carney přikročil k odpovídajícím protiopatřením. Napětí dál vyostřily politické výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kroky v pohraničních otázkách.

včera

Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofální povodně v Nepálu mají už přes 600 mrtvých. Pohřešují se 3000 lidí

Katastrofální bleskové povodně a sesuvy půdy v nepálsko-tibetském pohraničí si dosud vyžádaly nejméně 626 obětí v Nepálu a sedm potvrzených mrtvých na území čínského Tibetu. Čtyři dny od vypuknutí tragédie se pátrací a záchranné operace dostávají do kritické fáze. Úřady obou zemí navíc čelí obrovskému rozsahu pohřešovaných osob, jejichž počet v samotném Nepálu dosahuje téměř tří tisíc a na čínské straně hranice překročil pět set padesát, píše The Guardian.

včera

včera

Čína, ilustrační fotografie

Čína záběry katastrofy v Nepálu cenzuruje. Ven nepustí videa ani výpovědi svědků

Zatímco záběry dravého proudu vody strhávajícího budovy v pohraničním přechodu Gyirong na hranici mezi Nepálem a Tibetem obletěly celý svět, obyvatelé Číny viděli z této katastrofy jen velmi málo. Tamní státní televize odvysílala z dramatických okamžiků pouze jediný statický snímek a videa popisující rozsah neštěstí z čínského internetu podléhajícího přísné cenzuře rychle mizí. Informování o záplavách, které si vyžádaly stovky obětí a pohřešovaných, podléhá prísnému dohledu státních orgánů.

včera

včera

Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofa v Nepálu už má přes 600 mrtvých. Tisíce lidí se dál pohřešují

Záchranné práce na hranicích mezi Nepálem a Tibetem vstoupily do čtvrtého dne po pustošivé bleskové povodni, která region zasáhla ve středu. Podle nejnovějších údajů nepálského Národního úřadu pro snižování rizika katastrof a jejich řízení si přírodní pohroma v Nepálu vyžádala již nejméně 626 lidských životů. Dalších více než 2 400 osob se nadále pohřešuje, přičemž bilance obětí i pohřešovaných v posledních hodinách výrazně vzrostla.

včera

28. srpna 2026 22:06

28. srpna 2026 20:21

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo reaguje na útoky na pracovníky OSPOD. Podává trestní oznámení

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo podat trestní oznámení kvůli příspěvkům, v nichž se kritika systému sociálně-právní ochrany dětí mění v osobní útoky, veřejné dehonestování nebo výroky, které mohou u konkrétních pracovníků vyvolat obavy o jejich bezpečnost. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. 

28. srpna 2026 18:52

Alena Schillerová, Andrej Babiš

Lepší penzijko. Vláda schválila změny ve spoření na důchod

Vláda schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Oproti červnovému návrhu Ministerstva financí novela doznala pouze legislativně-technických úprav. Lepší penzijko řádně prošlo meziresortním připomínkovým řízením a posouzením Legislativní radou vlády. Po jednomyslném schválení jej nyní dostane k projednání Poslanecká sněmovna. Platnost změn je navrhována k 1. lednu 2027.

28. srpna 2026 17:37

28. srpna 2026 16:20

Himaláje

Jak se ledovec promění ve smrtící vlnu z bahna a vody? Odborník vysvětlil, co se stalo v Nepálu

Zřícení ledovce v Tibetu vyvolalo ničení v údolí v Nepálu, kde masa vody a suti připravila o život stovky lidí a další stovky se stále pohřešují. Odborník na aplikovanou geomorfologii Stuart Dunning pro The Conversation vysvětluje, že přesná posloupnost událostí je předmětem zkoumání. Mezi možné příčiny patří masivní sesuv horninového podloží, který strhl ledovec, nebo naopak prvotní selhání ledovce s následným sesuvem skály.

28. srpna 2026 15:03

28. srpna 2026 14:26

Počasí: Na Česko se ženou silné bouřky. V jednom kraji mohou být podle meteorologů extrémní

Do České republiky postupuje od západu zvlněná studená fronta, která s sebou přináší dešťové srážky, přeháňky a místy i silné až velmi silné bouřky. Nejpravděpodobnější výskyt intenzivních bouřkových jevů meteorologové očekávají v jižních a jihozápadních Čechách. Naopak nejnižší riziko bouřek i výraznějších srážek platí pro jihovýchodní polovinu Moravy a Slezska. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy