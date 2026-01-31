Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel

Dokumentární snímek s názvem „Melania“, který mapuje dvacetidenní období před návratem rodiny Trumpových do Bílého domu, podle CNN odhaluje hluboké politické rozdělení Spojených států. Zatímco v některých městech zejí kinosály prázdnotou, v konzervativních baštách, jako je Carmel v Indianě, se na první projekce tvořily fronty. Film, za jehož distribuční práva zaplatila společnost Amazon MGM Studios rekordních 40 milionů dolarů, vyvolává silné emoce i kontroverze ohledně svého původu a účelu.
V Indianě zaplnily sál kina Regal především ženy staršího věku a místní političky, které chtěly vyjádřit podporu první rodině. Diváci v sále ocenili nahlédnutí do náročného programu první dámy, přičemž mnozí vyjadřovali obdiv nad její trpělivostí a fyzickou výdrží při oficiálních akcích. Marla Ailor, jedna z návštěvnic, uvedla, že díky filmu lidé lépe pochopí, jak vypadá běžný den v tak vysoké funkci.
Zcela odlišná situace panovala ve Washingtonu, D.C., kde byla první dopolední projekce zaplněna sotva z jedné třetiny a většinu publika tvořili novináři z předních amerických médií. Mezi přítomnými byli zástupci NPR, The New York Times či The Washington Post, kteří úkaz sledovali spíše z profesního zájmu. Podobně vlažné přijetí zaznamenal dokument i v New Yorku, kde se na premiéru v jednom z vytížených kin na Times Square dostavilo pouze dvanáct lidí. Zájem o snímek přitom měl být podle produkce enormní a na poslední chvíli se narychlo rezervovaly další sály.
Kritici filmu vyčítají, že působí spíše jako pečlivě aranžované PR video než jako nezávislý dokument. Režisér Brett Ratner, který se k tvorbě vrátil po dlouhé odmlce způsobené skandály, čelí obviněním z vytváření neobjektivní oslavy první dámy. Někteří diváci v Londýně film po zhlédnutí označili za „odtržený od reality“ a přirovnali jej k životopisnému snímku o celebritách typu Victorie Beckham.
V samotném dokumentu paradoxně nejvíce humoru vyvolávají scény s prezidentem Donaldem Trumpem. Diváci v kinech se smáli momentům, kdy prezident zjišťuje, zda jeho manželka sledovala jeho vítězný projev, nebo když komentuje společnou jízdu na inauguraci s Joe Bidenem. Melania Trump v dokumentu vystupuje jako žena soustředěná na detaily, která osobně dohlíží na každý aspekt příprav, od výzdoby až po střih svého oblečení.
V Meridianu v Idahu byl sál pro 73 diváků téměř plný, přičemž osazenstvo tvořili převážně lidé středního a vyššího věku. Návštěvníci zde oceňovali zejména možnost vidět vliv první dámy na estetickou stránku prezidentského úřadu a její důraz na tradice. Kenny Cormack, který doprovázel svou matku, byl ohromen množstvím práce a promyšlenosti, které Melania Trump věnovala rekonstrukcím a dekoracím v Bílém domě.
Dokument se nevyhýbá ani emotivním momentům, jako je vzpomínka na zesnulou matku první dámy nebo její obavy o bezpečnost rodiny po pokusech o atentát na jejího manžela. Erica Strahm z Indiany přiznala, že ji tyto osobní zpovědi dojaly k slzám. Podle jejích slov sice film nepřinesl zásadně nové informace o rodině Trumpových, ale nabídl fascinující pohled do zákulisí, který běžný občan v médiích neuvidí.
Navzdory masivní marketingové kampani, která zahrnovala i reklamy během finále NFL nebo projekce na obří kouli v Las Vegas, zůstává komerční úspěch filmu nejistý. Amazon vynaložil na propagaci dalších 35 milionů dolarů, což vyvolalo spekulace o strategických a politických motivech tohoto obchodu. Samotná první dáma v dokumentu zdůrazňuje, že jejím cílem bylo ukázat upřímný pohled na její cestu a modernizaci role, kterou zastává.
Celosvětové reakce na snímek „Melania“ tak potvrzují, že první dáma zůstává jednou z nejvíce polarizujících postav současné americké scény. Zatímco její příznivci odcházeli z kin nadšeni s pocitem, že konečně viděli její skutečnou tvář, odpůrci a kritici považují dílo za drahý pokus o přepsání historie a budování kultu osobnosti. Dokument vstoupil koncem ledna 2026 i do vybraných evropských kin, kde rovněž naráží na rozporuplné přijetí. V Česku snímek úplně propadl a podle webu CSFD dostal od hodnotících diváků pouhých 8 procent.
Zdroj: Libor Novák