Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel

Libor Novák

31. ledna 2026 19:58

Melania Trumpová
Melania Trumpová Foto: Amazon MGM Studios

Dokumentární snímek s názvem „Melania“, který mapuje dvacetidenní období před návratem rodiny Trumpových do Bílého domu, podle CNN odhaluje hluboké politické rozdělení Spojených států. Zatímco v některých městech zejí kinosály prázdnotou, v konzervativních baštách, jako je Carmel v Indianě, se na první projekce tvořily fronty. Film, za jehož distribuční práva zaplatila společnost Amazon MGM Studios rekordních 40 milionů dolarů, vyvolává silné emoce i kontroverze ohledně svého původu a účelu.

V Indianě zaplnily sál kina Regal především ženy staršího věku a místní političky, které chtěly vyjádřit podporu první rodině. Diváci v sále ocenili nahlédnutí do náročného programu první dámy, přičemž mnozí vyjadřovali obdiv nad její trpělivostí a fyzickou výdrží při oficiálních akcích. Marla Ailor, jedna z návštěvnic, uvedla, že díky filmu lidé lépe pochopí, jak vypadá běžný den v tak vysoké funkci.

Zcela odlišná situace panovala ve Washingtonu, D.C., kde byla první dopolední projekce zaplněna sotva z jedné třetiny a většinu publika tvořili novináři z předních amerických médií. Mezi přítomnými byli zástupci NPR, The New York Times či The Washington Post, kteří úkaz sledovali spíše z profesního zájmu. Podobně vlažné přijetí zaznamenal dokument i v New Yorku, kde se na premiéru v jednom z vytížených kin na Times Square dostavilo pouze dvanáct lidí. Zájem o snímek přitom měl být podle produkce enormní a na poslední chvíli se narychlo rezervovaly další sály.

Kritici filmu vyčítají, že působí spíše jako pečlivě aranžované PR video než jako nezávislý dokument. Režisér Brett Ratner, který se k tvorbě vrátil po dlouhé odmlce způsobené skandály, čelí obviněním z vytváření neobjektivní oslavy první dámy. Někteří diváci v Londýně film po zhlédnutí označili za „odtržený od reality“ a přirovnali jej k životopisnému snímku o celebritách typu Victorie Beckham.

V samotném dokumentu paradoxně nejvíce humoru vyvolávají scény s prezidentem Donaldem Trumpem. Diváci v kinech se smáli momentům, kdy prezident zjišťuje, zda jeho manželka sledovala jeho vítězný projev, nebo když komentuje společnou jízdu na inauguraci s Joe Bidenem. Melania Trump v dokumentu vystupuje jako žena soustředěná na detaily, která osobně dohlíží na každý aspekt příprav, od výzdoby až po střih svého oblečení.

V Meridianu v Idahu byl sál pro 73 diváků téměř plný, přičemž osazenstvo tvořili převážně lidé středního a vyššího věku. Návštěvníci zde oceňovali zejména možnost vidět vliv první dámy na estetickou stránku prezidentského úřadu a její důraz na tradice. Kenny Cormack, který doprovázel svou matku, byl ohromen množstvím práce a promyšlenosti, které Melania Trump věnovala rekonstrukcím a dekoracím v Bílém domě.

Dokument se nevyhýbá ani emotivním momentům, jako je vzpomínka na zesnulou matku první dámy nebo její obavy o bezpečnost rodiny po pokusech o atentát na jejího manžela. Erica Strahm z Indiany přiznala, že ji tyto osobní zpovědi dojaly k slzám. Podle jejích slov sice film nepřinesl zásadně nové informace o rodině Trumpových, ale nabídl fascinující pohled do zákulisí, který běžný občan v médiích neuvidí.

Navzdory masivní marketingové kampani, která zahrnovala i reklamy během finále NFL nebo projekce na obří kouli v Las Vegas, zůstává komerční úspěch filmu nejistý. Amazon vynaložil na propagaci dalších 35 milionů dolarů, což vyvolalo spekulace o strategických a politických motivech tohoto obchodu. Samotná první dáma v dokumentu zdůrazňuje, že jejím cílem bylo ukázat upřímný pohled na její cestu a modernizaci role, kterou zastává.

Celosvětové reakce na snímek „Melania“ tak potvrzují, že první dáma zůstává jednou z nejvíce polarizujících postav současné americké scény. Zatímco její příznivci odcházeli z kin nadšeni s pocitem, že konečně viděli její skutečnou tvář, odpůrci a kritici považují dílo za drahý pokus o přepsání historie a budování kultu osobnosti. Dokument vstoupil koncem ledna 2026 i do vybraných evropských kin, kde rovněž naráží na rozporuplné přijetí. V Česku snímek úplně propadl a podle webu CSFD dostal od hodnotících diváků pouhých 8 procent.

před 3 hodinami

Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane

Americká zahraniční politika vůči Íránu v posledních týdnech připomíná strategii zaměřenou na rychlý efekt a okamžité výsledky. Prezident Donald Trump se podle CNN vyžívá v situacích, které slibují bleskové rozuzlení, zatímco vleklé krize ho spíše odpuzují. Současná situace v Perském zálivu, kam Washington stahuje své námořní síly, však naznačuje, že vojenské možnosti jsou v tuto chvíli značně omezené a zdaleka ne ideální.
Jeffrey Epstein

Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tento krok přichází poté, co úřad o šest týdnů zmeškal zákonem stanovený termín, který loni podepsal prezident Donald Trump. Celkem bylo veřejnosti zpřístupněno přibližně tři miliony stránek textu, 180 tisíc fotografií a dva tisíce videonahrávek.

Více souvisejících

Donald Trump Melania Trumpová

Aktuálně se děje

před 23 minutami

Melania Trumpová

Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel

Dokumentární snímek s názvem „Melania“, který mapuje dvacetidenní období před návratem rodiny Trumpových do Bílého domu, podle CNN odhaluje hluboké politické rozdělení Spojených států. Zatímco v některých městech zejí kinosály prázdnotou, v konzervativních baštách, jako je Carmel v Indianě, se na první projekce tvořily fronty. Film, za jehož distribuční práva zaplatila společnost Amazon MGM Studios rekordních 40 milionů dolarů, vyvolává silné emoce i kontroverze ohledně svého původu a účelu.

před 1 hodinou

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování

Generální tajemník NATO Mark Rutte v tomto týdnu adresoval evropským poslancům v Bruselu nebývale upřímné varování. Před výborem pro zahraniční věci prohlásil, že jakékoli úvahy o tom, že by se Evropa dokázala ubránit bez americké podpory, jsou pouhým sněním. Podle Rutteho by jen nahrazení amerického jaderného deštníku vyžadovalo zdvojnásobení stávajících obranných rozpočtů, což doprovodil ironickým přáním hodně štěstí.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Kongres USA

Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok

Vláda Spojených států amerických vstoupila v sobotu v sedm hodin ráno středoevropského času do částečného útlumu (shutdownu). Stalo se tak i přes dohodu o financování, kterou se v poslední chvíli podařilo schválit v Senátu. K přerušení toku peněz došlo o půlnoci východoamerického času, jen několik hodin poté, co senátoři odsouhlasili rozpočet pro většinu úřadů až do září.

před 4 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy zahynulo v sobotu nejméně 31 lidí, což představuje nejtragičtější bilanci za jediný den za poslední dva měsíce. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví jsou mezi oběťmi i čtyři policistky a šest dětí. Dalších nejméně 30 osob utrpělo zranění, přičemž stav mnoha z nich je kritický. Ředitel nemocnice Al-Šífa, největšího zdravotnického zařízení v oblasti, varoval, že počet mrtvých pravděpodobně dále poroste vzhledem k vážnosti zranění mnoha pacientů.

před 6 hodinami

Aleš Juchelka

Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka

Výměna názorů mezi současným ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a jeho předchůdcem Marianem Jurečkou v pořadu televize Nova ukázala hluboké příkopy v pohledu na aktuální vládní krizi. Předmětem sporu byly kontroverzní textové zprávy, které šéf diplomacie Petr Macinka adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Juchelka označil formulace ve zprávách za nešťastné a zdůraznil, že on osobně by se k takové komunikaci nikdy nesnížil, nicméně jedním dechem kritizoval i fakt, že se prezident rozhodl soukromou korespondenci zveřejnit.

před 7 hodinami

Íránské drony

Německo chce koupit za stovky milionů eur protidronový systém, který na Ukrajině selhal

Německo se chystá investovat stovky milionů eur do nového protidronového systému, ačkoliv data přímo z ukrajinského bojiště vyvolávají vážné pochybnosti o jejich skutečné účinnosti. Plánovaný nákup v hodnotě 267,7 milionu eur od obranného startupu Helsing má být ústředním bodem modernizace Bundeswehru. Cílem je vytvořit armádu schopnou čelit ruské hrozbě v době, kdy USA omezují svou tradiční bezpečnostní roli v Evropě.

před 8 hodinami

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo

Spolek Milion chvilek svolává své příznivce na mimořádné shromáždění, které má vyjádřit jasnou podporu prezidentu republiky. Akce s názvem Stojíme za prezidentem se uskuteční v neděli 1. února v patnáct hodin v centru Prahy. Podle organizátorů je situace natolik vážná, že už není možné mlčet a nečinně přihlížet aktuálnímu dění na politické scéně.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane

Americká zahraniční politika vůči Íránu v posledních týdnech připomíná strategii zaměřenou na rychlý efekt a okamžité výsledky. Prezident Donald Trump se podle CNN vyžívá v situacích, které slibují bleskové rozuzlení, zatímco vleklé krize ho spíše odpuzují. Současná situace v Perském zálivu, kam Washington stahuje své námořní síly, však naznačuje, že vojenské možnosti jsou v tuto chvíli značně omezené a zdaleka ne ideální.

před 10 hodinami

Gaza

Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců

Izraelská armáda během brífinku pro tamní novináře připustila, že během války v Gaze zahynulo přibližně 70 000 Palestinců. Podle zpráv místních médií vojenští představitelé nyní považují údaje poskytované palestinským ministerstvem zdravotnictví v enklávě za v zásadě přesné. Toto uznání přichází po dlouhém období, kdy Izrael oficiální počty obětí zpochybňoval.

před 11 hodinami

Jeffrey Epstein

Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tento krok přichází poté, co úřad o šest týdnů zmeškal zákonem stanovený termín, který loni podepsal prezident Donald Trump. Celkem bylo veřejnosti zpřístupněno přibližně tři miliony stránek textu, 180 tisíc fotografií a dva tisíce videonahrávek.

před 13 hodinami

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 114

Stejně jako na posledních Zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 bude i letos v Miláně a Cortině d'Ampezzo reprezentovat Českou republiku 114 sportovců. Jedná se tak o překonání rekordního počtu ze zmiňovaných předešlých her. Tehdy měl být počet sportovců dokonce o tři olympioniky vyšší, ale kvůli zranění i nákaze koronavirem se ustanovil na oněch 113.

včera

včera

Miloš Zeman

Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman se domnívá, že chybu udělali oba hlavní aktéři aktuálního sporu mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Petr Pavel se podle předchůdce v úřadu dopustil dokonce hned několika chyb. Zeman se tak vyjádřil v rozhovoru pro deník Blesk. 

včera

včera

včera

Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál“ proti Tchaj-wanu?

Nedávné dramatické dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura elitními americkými komandy Delta Force otřáslo světovou diplomacií, ale nikde nevyvolalo tak rozporuplné reakce jako v Číně. Pro oficiální Peking představuje pád Madura citelnou ránu. Jen několik hodin před samotnou operací „Absolute Resolve“ se totiž Maduro v Caracasu sešel s hlavním čínským vyslancem pro Latinskou Ameriku, aby demonstroval „bratrské pouto“ obou zemí. O něco později byl však Maduro ve své rezidenci zajat a Čína přišla o jednoho ze svých nejbližších strategických partnerů v regionu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy