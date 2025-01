Prezident Jižní Koreje Jun Sok-jol byl zatčen. Hrozí mu i trest smrti

Sok-jol, obviněný z vedení vzpoury, čelí trestnímu stíhání za několik závažných zločinů, z nichž některé mohou vést až k doživotnímu vězení nebo trestu smrti. Po zatčení ve středu ráno byl převezen do centrály Úřadu pro vyšetřování korupce u vysokých činitelů (CIO), odkud by měl být přemístěn do blízkého detenčního centra, kde bude držen v izolaci z bezpečnostních důvodů.

Krize započala 3. prosince, kdy Sok-jol v nočním projevu prohlásil, že opozice „paralyzovala státní správu“ a že jeho dekret je nutný k ochraně Jižní Koreje před „antistátními prvky“. Parlament, včetně členů jeho vlastní strany, však opatření rychle zrušil a označil ho za nepřiměřené. Tento krok připomněl mnohým Jižním Korejcům temnou éru vojenských diktatur, která skončila až v 80. letech.

V návaznosti na tento dekret parlament odhlasoval impeachment, čímž mu dočasně odebral prezidentské pravomoci. Ústavní soud nyní zvažuje, zda prezidenta formálně odvolá z funkce. První den soudního přelíčení začal v úterý, ale skončil po čtyřech minutách, protože Sok-jol odmítl přijet. Soud však uvedl, že jednání bude pokračovat, a to i bez jeho přítomnosti.

Zatčení prezidenta vyvolalo bouřlivé reakce veřejnosti. Před jeho rezidencí i sídlem vyšetřovatelů se shromáždily davy jeho odpůrců i příznivců.

Protivníci prezidenta skandovali výzvy k rezignaci a zodpovědnosti, zatímco jeho podporovatelé nesli transparenty s hesly „neplatný impeachment“ a „svobodná Jižní Korea“. Někteří demonstranti dokonce mávali americkými vlajkami, což odráží Yoonovu pověst konzervativního vůdce orientovaného na Spojené státy.

Napětí bylo patrné i mezi bezpečnostními složkami. Již dříve v lednu došlo k dramatické konfrontaci, kdy prezidentská ochranka zabránila policii v jeho zatčení, což vyústilo v několikahodinovou patovou situaci.

Zatčení Sok-jola a probíhající vyšetřování představují jedinečnou výzvu pro jihokorejský právní systém. Sok-jol i jeho právníci trvají na tom, že zatykač je „nelegitimní“ a slibují podniknout právní kroky proti jeho realizaci. CIO má nyní 48 hodin na to, aby požádalo o prodloužení zadržení, což by umožnilo pokračování výslechů.

Tato krize navíc odhaluje hlubší politické rozdělení v zemi. Sok-jolova tvrdá politika vůči Číně a Severní Koreji a jeho snahy o posílení aliance se Spojenými státy si získaly obdiv konzervativních voličů, avšak současně vyvolaly ostrou kritiku opozice.

Země se ocitla v období politické nejistoty. Po impeachmentu prezidenta byl odvolán i premiér Han Duck-soo a povinnosti dočasného prezidenta převzal ministr financí Choi Sang-mok. Ústavní soud se nyní musí vypořádat nejen s případem Sok-jola, ale také s dalšími impeachmenty namířenými proti členům jeho vlády.

Politická sága kolem Sok-jola se tak neomezuje jen na jeho osobu, ale signalizuje hlubší krizi důvěry v jihokorejskou politiku a demokracii. Rozhodnutí Ústavního soudu a další vývoj budou klíčové nejen pro budoucnost Sok-jola, ale i pro stabilitu země jako celku.