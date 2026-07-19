Při íránském útoku zemřeli dva američtí vojáci. USA provedly v odvetě další sérii úderů

Spojené státy americké podnikly další sérii leteckých úderů na Írán. Podle prohlášení Centrálního velení USA měla tato operace za cíl rychle potrestat Íránské revoluční gardy za předchozí útok dronem a raketou na americkou základnu v Jordánsku. Při tomto íránském úderu zahynuli dva američtí vojáci, jejichž smrt označil prezident Donald Trump za velmi smutnou událost s tím, že padli ve službě své zemi. Zároveň zopakoval, že Washington je i nadále odhodlán nikdy nedovolit Íránu získat jadernou zbraň.
V reakci na pokračující americké vojenské akce Írán oznámil, že pozastavuje plnění svých závazků plynoucích z předběžné mírové dohody s USA. Íránský vyjednavač uvedl, že země se již tímto dokumentem neřídí, a obvinil Washington z jeho porušování. V prohlášení nejvyššího vůdce, které bylo připsáno Modžtabovi Chámeneímu a odvysíláno ve státní televizi, byl Trumpův podpis na této dohodě označen za bezcenný a neplatný. Teherán zároveň varoval, že pokud budou útoky na islámskou republiku pokračovat, uštědří Spojeným státům nezapomenutelnou lekci.
Konflikt se nadále vyostřuje i v širším regionu, přičemž Írán stupňuje své údery na americké spojence. Státní televize v Bahrajnu v neděli ráno informovala, že tamní systémy protivzdušné obrany úspěšně zachytily íránský útok. Kromě Bahrajnu a Jordánska se terčem íránských úderů v oblasti stal v poslední době také Kuvajt. Americká vláda v souvislosti s rostoucím rizikem vyzvala občany USA cestující do této oblasti k maximální opatrnosti.
Součástí americké vojenské kampaně se staly také útoky na tři strategicky významné ostrovy v Hormuzském průlivu – Abú Músá, Velký Tunb a Malý Tunb. Tyto skalnaté ostrovy, které Írán v roce 1971 obsadil na úkor dnešních Spojených arabských emirátů, slouží jako íránská vojenská posádka. Teheránu to umožňuje ovládat klíčovou námořní trasu, přes kterou v mírových dobách proudí pětina světové ropy a zemního plynu. Nedávné americké údery na dva z těchto ostrovů opět otevřely debaty o jejich budoucnosti a dlouholetých územních sporech.
Na pozadí těchto událostí se tento týden uskuteční významná diplomatická schůzka ve Washingtonu. Libanonský prezident Joseph Aoun, bývalý velitel armády zvolený do funkce v loňském roce, se poprvé osobně setká s Donaldem Trumpem. Půjde o první návštěvu libanonské hlavy státu v Bílém domě po téměř dvaceti letech. Setkání přichází v kritické situaci pro Libanon, jehož jižní část okupují izraelští vojáci, stovky tisíc obyvatel jsou kvůli izraelským úderům vysídleny a hnutí Hizballáh odmítá vládní snahy o své odzbrojení a přímé rozhovory s Izraelem.
Prezident Aoun plánuje Trumpovi předložit písemný návrh na odzbrojení a vyřazení masivního arzenálu militantního hnutí Hizballáh a zajištění odchodu izraelských vojsk. Podle libanonských představitelů bude Aoun žádat, aby Trump vyvinul potřebný tlak na Izrael k implementaci dohody z 26. června, kterou zprostředkovaly USA. Tato dohoda má za cíl odzbrojit Hizballáh, zajistit postupný odchod izraelských jednotek a připravit půdu pro mírové vztahy mezi Libanonem a Izraelem. Libanonská strana věří, že pouze americký prezident má dostatečný vliv na to, aby pomohl zemi obnovit plnou suverenitu.
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17. července 2026 22:04
Argentina se pokusí o obhajobu titulu mistrů světa. Ve finále se tentokrát střetne se Španělskem
Letošní fotbalové mistrovství světa konající se v USA, Kanadě a Mexiku pomalu ale jistě spěje do svého vyvrcholení. Před ním totiž zbývají odehrát už jen dva zápasy. Dvojice v medailových zápasech se vykrystalizovaly ze semifinálové fáze. V ní se nejprve utkali evropští giganti Francie se Španělskem a už dlouho před tím, než se tito soupeři spolu potkali, se mělo za to, že jedině Španělé jsou schopni silné Francouze z turnaje vyřadit. A skutečně se tato předpověď vyplnila, neboť Španělé nedali jako jediný dosavadní soupeř galského kohouta Francii šanci na to, aby jakkoli zahrozila. Španělský talent Yamal se navíc postaral v první půli o rozhodující penaltu, kterou proměnil Oyarzabal a když pak ve druhé půli vstřelil druhý gól Porro a bylo to tak o postupujícím definitivně rozhodnuto. Druhé semifinále přineslo, jak se stalo na tomto turnaji zvykem, další argentinský obrat. Parta Lionela Messiho sice prohrávala od 55. minuty, nicméně opět v rámci poslední desetiminutovky a nastavení Argentina – tentokráte zásluhou Fernándeze a Lautara Martíneze – zdolala Anglii, která se od svého gólu po zbytek zápasu už jen stáhla a bránila svůj hubený náskok.
Zdroj: David Holub