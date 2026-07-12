První reakce Donalda Trumpa. Zesnulého Grahama si vážil jako patriota

Bílý dům již reagoval na smutnou zprávu, která o víkendu zasáhla americkou politiku. Americký prezident Donald Trump označil zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama za opravdového patriota, který až do smrti neustále pracoval.
Trump označil Grahama za jednoho z nejlepších lidí a senátorů, které v životě potkal. "Pořád pracoval a byl to opravdový americký patriot. Bude nám obrovsky chybět. Je to tak smutné," napsal prezident na sociální síti Truth Social, kde také naznačil, že má jisté plány, které brzy oznámí veřejnosti. Bílý dům se nejspíš chce podílet na případném posledním rozloučení.
"Americký senátor Lindsey Graham odešel během sobotního odpoledne po krátké a náhlé nemoci," uvedla kancelář zesnulého politika v prohlášení zveřejněném na facebooku. Rodina požádala o modlitby a zároveň o respektování soukromí během náročného období.
Podle informací webu americké zpravodajské stanice NBC News byli k Grahamovu domu přivoláni záchranáři kvůli zástavě srdce. Dostupné záběry zachycují zdravotníky, jak převážejí pacienta na lůžku do sanitky. Na místě byly i policejní a hasičské vozy.
O tom, jak náhle se dostavily vážné zdravotní problémy, svědčí fakt, že Graham se ještě v pátek nacházel v ukrajinském Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V neděli se měl objevit v pořadu Meet the Press stanice NBC News.
Graham se do celostátní politiky dostal v barvách republikánů v roce 2003, kdy se stal senátorem za rodnou Jižní Karolínu, jímž byl až do sobotního úmrtí. Například v letech 2019 až 2021 předsedal právnímu výboru Senátu. Podle zákonů Jižní Karolíny je momentálně na guvernérovi tohoto státu, aby jmenoval někoho, kdo do ledna příštího roku zaplní místo uvolněné po Grahamově úmrtí.
Související
Trump se dočkal další pocty. Na Floridě přejmenovali letiště
Trump vyhrožuje Íránu úplným zničením
Donald Trump , Lindsey Graham (senátor USA) , úmrtí , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Tragédie na závodech v Brně. Cizinci nepřežili nehodu, policisté zahájili šetření
před 1 hodinou
První reakce Donalda Trumpa. Zesnulého Grahama si vážil jako patriota
před 2 hodinami
Ve Zlíně už platí jen první stupeň požárního poplachu. Případ řeší policie
před 3 hodinami
Republikáni přišli o výraznou osobnost. Zemřel senátor Lindsey Graham
před 3 hodinami
Filmové Vary jsou u konce. Vyhrálo Padlé ovoce, cenu má i Vášáryová
před 4 hodinami
Írán opět uzavřel Hormuzský průliv. Američané opět útočili
před 6 hodinami
Výhled počasí na další víkend. Bude tropické, na závěr se změní
včera
V Česku se nastavují pravidla pro bezpečné využívání AI ve zdravotnictví
včera
Wimbledon ovládly Češky. Díky nekompromisnosti nakonec slaví Nosková
včera
Trump se dočkal další pocty. Na Floridě přejmenovali letiště
včera
Pavel by byl rád, kdyby se spor mezi ním a Babišem uklidnil
včera
Princ Harry potěšil britského krále. Meghan mu přivezla ukázat vnoučata
včera
Hlavní nádraží čeká důležitá oprava. Omezí provoz na magistrále
včera
Kuba zažila druhý blackout za pět dní. Energetická krize se prohlubuje
včera
V Česku je přes 300 tisíc řidičáků s končící platností, upozornil úřad
včera
Ajatolláha pomstíme, přislíbil mladší Chameneí spoluobčanům
včera
Teplé počasí úřaduje. Nebezpečí požárů se rozšířilo na další oblasti
včera
Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Proces má zrychlit a zjednodušit
včera
Putin by teď na mír nepřistoupil, naznačují informace z Kremlu
včera
Sucho je mimořádné a prohloubí se, varují meteorologové před tropickou vlnou
Tropické počasí už nám letos ukázalo svou sílu, na konci června padaly nové teplotní rekordy. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tropy do Česka vrátí v příštím týdnu. Další čtyřicítky se však neočekávají.
Zdroj: Jan Hrabě