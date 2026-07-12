První reakce Donalda Trumpa. Zesnulého Grahama si vážil jako patriota

Lucie Podzimková

12. července 2026 11:31

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Bílý dům již reagoval na smutnou zprávu, která o víkendu zasáhla americkou politiku. Americký prezident Donald Trump označil zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama za opravdového patriota, který až do smrti neustále pracoval. 

Trump označil Grahama za jednoho z nejlepších lidí a senátorů, které v životě potkal. "Pořád pracoval a byl to opravdový americký patriot. Bude nám obrovsky chybět. Je to tak smutné," napsal prezident na sociální síti Truth Social, kde také naznačil, že má jisté plány, které brzy oznámí veřejnosti. Bílý dům se nejspíš chce podílet na případném posledním rozloučení. 

"Americký senátor Lindsey Graham odešel během sobotního odpoledne po krátké a náhlé nemoci," uvedla kancelář zesnulého politika v prohlášení zveřejněném na facebooku. Rodina požádala o modlitby a zároveň o respektování soukromí během náročného období. 

Podle informací webu americké zpravodajské stanice NBC News byli k Grahamovu domu přivoláni záchranáři kvůli zástavě srdce. Dostupné záběry zachycují zdravotníky, jak převážejí pacienta na lůžku do sanitky. Na místě byly i policejní a hasičské vozy. 

O tom, jak náhle se dostavily vážné zdravotní problémy, svědčí fakt, že Graham se ještě v pátek nacházel v ukrajinském Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V neděli se měl objevit v pořadu Meet the Press stanice NBC News. 

Graham se do celostátní politiky dostal v barvách republikánů v roce 2003, kdy se stal senátorem za rodnou Jižní Karolínu, jímž byl až do sobotního úmrtí. Například v letech 2019 až 2021 předsedal právnímu výboru Senátu. Podle zákonů Jižní Karolíny je momentálně na guvernérovi tohoto státu, aby jmenoval někoho, kdo do ledna příštího roku zaplní místo uvolněné po Grahamově úmrtí. 

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