Putin je nevypočitatelný, může použít jaderné zbraně, varuje Navalná

"Nevíme, co od něho můžeme čekat," řekla Navalná a připomněla únor 2022, kdy začala ruská invaze na sousední Ukrajinu. Sama prý tehdy nečekala, že Moskva s ohledem na silné vztahy mezi oběma zeměmi zaútočí. "Ale rozhodl se to udělat. Děsí lidi, drží je ve strachu. Nikdo neví, co Putin udělá," poznamenala.

Vdova po ruském opozičním politikovi se vyjádřila i k nedávnému zatčení několika osob podezřelých ze špionáže pro Rusko v evropských zemích. Podle Navalné jde o další potvrzení toho, že šéf Kremlu používá k vedení války všechny potřebné prostředky.

"Putin nezačal, on to dělá už dlouho. Začíná války, zabíjí své odpůrce," konstatovala s tím, že přítomnost ruských špionů v Evropě pro ni není překvapením. "Vždy jsem předpokládala, že v Evropě je hodně špionů. Ruských špionů, to je jasné," dodala.

Alexej Navalnyj byl jedním z nejvýraznějších kritiků prezidenta Putina a jeho vlády, organizoval různé protesty a kampaň proti korupci, což vedlo k jeho opakovaným zatčením a obviněním. Stal se také terčem několika útoků, včetně jednoho, který vedl k otravě nervovým jedem v srpnu 2020. Po otravě byl převezen do Německa, kde byl léčen. Do Ruska se vrátil v lednu 2021, ihned po příletu byl zatčen. V dubnu téhož roku byl odsouzen k trestu odnětí svobody a následně uvězněn.