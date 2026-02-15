Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce

Britská vláda zvažuje zavedení dalších sankcí proti Moskvě poté, co připsala Kremlu vinu za otrávení ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Ministryně zahraničí Yvette Cooperová v této souvislosti naznačila, že Spojené království v reakci na nová zjištění nezůstane nečinné.
Ministerstvo zahraničí spolu se čtyřmi spojenci – Švédskem, Francií, Německem a Nizozemskem – v sobotu oznámilo své závěry. Podle nich byla smrt Navalného s největší pravděpodobností důsledkem otravy toxinem z pralesniček, kterou zorganizoval ruský stát.
Ruské velvyslanectví v Londýně jakoukoli účast Moskvy na úmrtí, ke kterému došlo před dvěma lety v sibiřské trestanecké kolonii, striktně odmítlo. Prohlášení evropských zemí označilo za ukázku slabomyslnosti západních tvůrců bajek.
Yvette Cooperová v pořadu BBC Sunday With Laura Kuenssberg zdůraznila, že obvinění vůči Rusku je nesmírně vážné a je výsledkem dvouletého shromažďování důkazů. Podle jejích slov měl pouze ruský režim prostředky, motiv a příležitost podat tento jed vězni ve své vlastní věznici.
Analýza vzorků z těla Navalného odhalila přítomnost toxinu zvaného epibatidin, který produkují jihoamerické žáby. Pětice evropských zemí uvedla, že Navalnyj nemohl jed pozřít náhodou, protože se v Rusku nevyskytuje a v přírodě jej produkují pouze tyto konkrétní žáby.
Zmiňované státy již nahlásily Kreml Organizaci pro zákaz chemických zbraní a obvinily Moskvu z porušování mezinárodních úmluv. Cooperová podotkla, že incident definitivně ukončil naděje na mírové dividendy z dob po studené válce a Evropa se musí připravit na pokračující ruskou agresi.
Ministryně zahraničí dále uvedla, že Británie usiluje o koordinované kroky se svými spojenci, které zahrnují i zpřísňování sankcí. Tyto kroky jsou součástí širší odpovědi na invazi na Ukrajinu, jejíž čtvrté výročí se blíží, a mají udržet tlak na ruský režim.
Stínová ministryně zahraničí Priti Patelová v souvislosti s těmito událostmi varovala před osou autoritářství, kterou tvoří Rusko, Čína, Severní Korea a Irán. Podle ní zůstávají Spojené státy pro evropské mocnosti přirozeným spojencem a klíčovým partnerem v čelení těmto hrozbám.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Washington nemá důvod zpochybňovat znepokojivé závěry svých pěti evropských spojenců. Přestože se USA k prohlášení přímo nepřipojily, Rubio vysvětlil, že šlo o samostatnou iniciativu evropských zpravodajských služeb, se kterou USA nejsou ve sporu.
Ruská ambasáda v Londýně ve svém prohlášení přirovnala případ k aféře Skripalových a hovořila o mediální hysterii bez důkazů. Podle Ruska jde o takzvanou nekropropagandu, která není hledáním spravedlnosti, ale pouhým zneužíváním mrtvého ruského občana pro politické účely.
Související
Británie: Navalnyj byl otráven smrtícím neurotoxinem jihoamerických pralesniček
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
Rusko , Alexej Navalnyj , Velká Británie , protiruské sankce
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10
před 51 minutami
Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále
před 1 hodinou
Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce
před 2 hodinami
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
před 3 hodinami
Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku
před 3 hodinami
České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení
před 3 hodinami
Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla
před 4 hodinami
Evropa dostala od Trumpa kopanec do zadku, rozhodně ale nečelí civilizačnímu zániku, shodli se lídři
Aktualizováno před 5 hodinami
Macinka se na MSC střetl s Clintonovou, obhajoval Trumpovu politiku
před 5 hodinami
Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou
před 7 hodinami
EU zatím nemůže nabídnout Ukrajině datum vstupu, shodují se někteří lídři
před 7 hodinami
Hokejisté Slovenska nečekaně postupují přímo do čtvrtfinále, i přes svou prohru se Švédy
před 8 hodinami
Rubio na MSC vyzval Evropu, aby se připojila k Trumpovu novému světovému řádu
před 10 hodinami
Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody
před 11 hodinami
Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum
před 13 hodinami
Počasí: Zima bude pokračovat i příští týden, hrozí mrazy i sněžení
včera
Epibatidin. Jak funguje neurotoxin, který podle evropských spojenců zabil Navalného?
včera
Americká armáda využila při utajované operaci ve Venezuele umělou inteligenci
včera
Sikorski: Pro Putina je nepřijatelná existence Ukrajiny jako národa s vlastní historií
včera
Biatlonového sprintu žen se účastnila i Davidová, ale stále se trápí. Vyhrála Norka před Francouzkami
V sobotu se v italské Anterselvě v rámci Zimních olympijských her jel další biatlonový závod a po pátečním sprintu mužů se tentokrát jednalo o sprint žen. Jednalo se po smíšené štafetě o druhý závod, kterého se zúčastnila Markéta Davidová platící za biatlonovou jedničku mezi českými ženami. Jenže, jak známo, na olympiádě se potýká Davidová s následky svého dlouhodobého problému s vyhřezlými ploténkami a bohužel tak navázala na svůj nepovedený finiš ve smíšené štafetě. Fyzicky na tom zkrátka nebyla dobře ani tentokrát, k tomu se ji nedařilo na střelnici a bylo z toho nakonec až 81. místo. Nejlepší Češkou byla naopak devatenáctá Tereza Voborníková. Závod vyhrála Norka Maren Kirkeeideová před dvěma Francouzkami Michelonovou a Jeanmonnotovou.
Zdroj: David Holub