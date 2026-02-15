Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce

Alexej Navalnyj
Britská vláda zvažuje zavedení dalších sankcí proti Moskvě poté, co připsala Kremlu vinu za otrávení ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Ministryně zahraničí Yvette Cooperová v této souvislosti naznačila, že Spojené království v reakci na nová zjištění nezůstane nečinné.

Ministerstvo zahraničí spolu se čtyřmi spojenci – Švédskem, Francií, Německem a Nizozemskem – v sobotu oznámilo své závěry. Podle nich byla smrt Navalného s největší pravděpodobností důsledkem otravy toxinem z pralesniček, kterou zorganizoval ruský stát.

Ruské velvyslanectví v Londýně jakoukoli účast Moskvy na úmrtí, ke kterému došlo před dvěma lety v sibiřské trestanecké kolonii, striktně odmítlo. Prohlášení evropských zemí označilo za ukázku slabomyslnosti západních tvůrců bajek.

Yvette Cooperová v pořadu BBC Sunday With Laura Kuenssberg zdůraznila, že obvinění vůči Rusku je nesmírně vážné a je výsledkem dvouletého shromažďování důkazů. Podle jejích slov měl pouze ruský režim prostředky, motiv a příležitost podat tento jed vězni ve své vlastní věznici.

Analýza vzorků z těla Navalného odhalila přítomnost toxinu zvaného epibatidin, který produkují jihoamerické žáby. Pětice evropských zemí uvedla, že Navalnyj nemohl jed pozřít náhodou, protože se v Rusku nevyskytuje a v přírodě jej produkují pouze tyto konkrétní žáby.

Zmiňované státy již nahlásily Kreml Organizaci pro zákaz chemických zbraní a obvinily Moskvu z porušování mezinárodních úmluv. Cooperová podotkla, že incident definitivně ukončil naděje na mírové dividendy z dob po studené válce a Evropa se musí připravit na pokračující ruskou agresi.

Ministryně zahraničí dále uvedla, že Británie usiluje o koordinované kroky se svými spojenci, které zahrnují i zpřísňování sankcí. Tyto kroky jsou součástí širší odpovědi na invazi na Ukrajinu, jejíž čtvrté výročí se blíží, a mají udržet tlak na ruský režim.

Stínová ministryně zahraničí Priti Patelová v souvislosti s těmito událostmi varovala před osou autoritářství, kterou tvoří Rusko, Čína, Severní Korea a Irán. Podle ní zůstávají Spojené státy pro evropské mocnosti přirozeným spojencem a klíčovým partnerem v čelení těmto hrozbám.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Washington nemá důvod zpochybňovat znepokojivé závěry svých pěti evropských spojenců. Přestože se USA k prohlášení přímo nepřipojily, Rubio vysvětlil, že šlo o samostatnou iniciativu evropských zpravodajských služeb, se kterou USA nejsou ve sporu.

Ruská ambasáda v Londýně ve svém prohlášení přirovnala případ k aféře Skripalových a hovořila o mediální hysterii bez důkazů. Podle Ruska jde o takzvanou nekropropagandu, která není hledáním spravedlnosti, ale pouhým zneužíváním mrtvého ruského občana pro politické účely.

před 10 hodinami

Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody

Alexej Navalnyj

Británie: Navalnyj byl otráven smrtícím neurotoxinem jihoamerických pralesniček

Britské ministerstvo zahraničí oficiálně oznámilo, že ruský opoziční lídr a protikorupční aktivista Alexej Navalnyj byl otráven smrtícím toxinem. Podle Londýna je za jeho smrt „s vysokou pravděpodobností“ zodpovědné Rusko, které k útoku využilo látku epibatidin. Tento silný neurotoxin se v přírodě vyskytuje v kůži jihoamerických pralesniček, konkrétně u druhů z Ekvádoru, a způsobuje paralýzu, zástavu dechu a bolestivou smrt.
Organizace spojených národů

Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko

Organizace spojených národů vydala naléhavou výzvu Rusku, aby okamžitě ukončilo útoky na ukrajinskou energetickou síť. Tyto nálety, které v posledních dnech výrazně zesílily, uvrhly celá města do tmy a mrazu. Situace je o to vážnější, že země právě prochází nejtužší zimou za celou dobu čtyřletého konfliktu, přičemž poslední vlna úderů na elektrárny a teplárny si vyžádala dvě oběti.

