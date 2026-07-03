Rusko může zaútočit na Polsko už letos, píše britský a polský tisk. Situace je vážná, přiznal Tusk

Libor Novák

3. července 2026 13:52

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ruská federace možná plánuje útočné akce namířené proti Polsku. S tímto zjištěním původně přišel polský zpravodajský server Onet, přičemž jeho informace následně potvrdil a podrobněji rozebral prestižní britský deník The Telegraph. Podle dostupných informací západních rozvědek nelze vyloučit, že se Varšava stane dějištěm nepřátelských aktivit ze strany Moskvy.

Polský novinář Witold Jurasz publikoval analýzu s názvem „Rusko se může dopustit ozbrojené provokace vůči Polsku“, ve které se opírá o pět nezávislých zdrojů. Podle jeho zjištění se však strategické záměry Kremlu netýkají vyhlášení klasické války nebo zahájení plnohodnotné invaze. Pokud k akci vůči polskému území skutečně dojde, půjde o vojenskou provokaci omezeného rozsahu.

Existence tohoto vážného bezpečnostního rizika vyšla najevo nejprve v kruzích polských tajných služeb. Vysoce postavený představitel tamních bezpečnostních složek potvrdil, že Severoatlantická aliance má o těchto plánech konkrétní zpravodajské informace. Tyto citlivé zprávy následně oficiálně ověřil a potvrdil také velvyslanec jednoho z klíčových polských spojenců v rámci NATO.

Britský list The Telegraph v této souvislosti upozornil, že ruské síly by se mohly zaměřit na polskou kritickou infrastrukturu. Ta by se mohla stát terčem útoků za pomoci bezpilotních letounů a raket, přičemž vyloučeno není ani fyzické překročení hranic aliančního území ruskými vojáky. Spojené státy na základě vlastních indicií Varšavu před tímto konkrétním scénářem již několikrát varovaly.

Podle zjištění britských novinářů se plány na uskutečnění provokací v Polsku nebo v pobaltských státech v Moskvě reálně projednávaly. Kreml by se po provedení takového úderu mohl pokusit svalit vinu na třetí stranu a tvrdit, že celou operaci zorganizovala a provedla Ukrajina. Tato taktika pod falešnou vlajkou má za cíl vnést chaos do řad západních spojenců.

Vojenské plánování v Moskvě počítá se dvěma možnými směry případného pozemního incidentu. Útok ze strany Ruska by mohl být veden buď z území sousedního Běloruska, nebo z Královce. Tato strategická ruská enkláva, která se nachází severně od polských hranic, je pro alianční stratégy dlouhodobým zdrojem napětí, neboť v ní má Moskva rozmístěný jaderný arzenál.

Na množící se informace o hrozící ruské provokaci oficiálně reagoval polský premiér Donald Tusk. Šéf polského vládního kabinetu během tiskové konference prohlásil, že situaci považuje za velmi vážnou. Polsko se podle něj v těchto dnech nesmírně intenzivně připravuje na různé varianty vývoje a odmítá jakékoli zlehčování bezpečnostní situace ze strany státních orgánů.

Tusk zároveň zdůraznil, že jeho cílem není vyvolávat mezi polskými občany paniku nebo strach. Přesto otevřeně varoval, že nadcházející měsíce mohou být z hlediska bezpečnosti v regionu naprosto kritické. Tyto obavy jsou podle něj velmi silně a autenticky vnímány zejména v sousedních pobaltských státech, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti ruských hranic.

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Zdroj: Libor Novák

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