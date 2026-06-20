Rusko se obává dalšího útoku Ukrajiny. Nasadilo další systém Pantsir

Libor Novák

20. června 2026 15:41

Pantsir-S
Pantsir-S Foto: mil.ru

Ruské síly posílily ochranu moskevské rafinérie v jihozápadní části metropole umístěním dalšího protiletadlového systému Pantsir. Nové stanoviště se nachází nedaleko sjezdu z moskevského dálničního okruhu, jen několik stovek metrů od samotného průmyslového areálu. Podle analytiků z Defence Express tento krok jasně ukazuje na snahu zabezpečit klíčovou infrastrukturu po nedávných vzdušných útocích.

Analytici u nově instalovaného komplexu upozornili na dva specifické detaily. Kabina Pantsiru je vybavena ochrannou sítí proti nárazům útočných dronů, což je prvek běžně využívaný armádou přímo na frontové linii. Na systémech protivzdušné obrany chránících dosud samotné hlavní město se takové konstrukce neobjevovaly, z čehož odborníci vyvozují, že technika byla do Moskvy stažena z jiných regionů nebo bojových pozic.

Druhým výrazným prvkem je nekompletní muniční výbava zachyceného vozidla. Odpalovací zařízení na pravé straně věže obsahovalo pouze dvě rakety z celkových šesti možných. Vzhledem k tomu, že u zbraní chránících strategické objekty se předpokládá plná bojová připravenost, může snížený počet munice naznačovat nedostatek protiletadlových střel v ruských zásobách.

Moskevská rafinérie v oblasti Kapotňa přitom byla chráněna už dříve jiným systémem Pantsir, který armáda umístila na speciální věž v lesním porostu za hranicí závodu. Celkově se toto průmyslové zařízení nachází za třemi obrannými prstenci, které kolem hlavního města vyrostly, přičemž v současné době se formuje již čtvrtý stupeň ochrany.

K posílení protivzdušné obrany v této lokalitě úřady přistoupily bezprostředně po rozsáhlých náletech bezpilotních letounů na Moskvu a její okolí. Oficiální ruská místa uvedla, že během nočních útoků bylo zneškodněno přibližně dvě stě dronů. Několik z nich však dokázalo proniknout obranou a zasáhlo právě moskevskou rafinérii, která je hlavním dodavatelem pohonných hmot pro tamní region.

Zásahy v areálu podniku způsobily rozsáhlé požáry a podle mediálních zpráv poškodily klíčovou primární rafinační jednotku Euro+, která zajišťuje podstatnou část kapacity celého závodu. Poškozeno bylo také potrubí a skladovací nádrže na palivo. Zveřejněné videozáznamy navíc naznačují, že jedna z ruských obranných raket minula cíl a sama zasáhla palivovou nádrž, což vedlo k silné explozi.

Trosky sestřelených bezpilotních letounů poškodily budovy v obchodním centru Sadovod a zasáhly také obytné domy v Moskevské oblasti. Ruské úřady v souvislosti s těmito událostmi oznámily sedmnáct zraněných osob a úmrtí jednoho dítěte. Moskevský starosta Sergej Sobjanin následně informoval o zneškodnění dalších nejméně pětatřiceti dronů blížících se k městu, přičemž tato druhá vlna se již obešla bez vážnějších škod.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zásahy v moskevské rafinérii potvrdil s tím, že jde o přímou reakci na ruské útoky proti ukrajinským městům. Zároveň vyzval občany k dodržování bezpečnostních pravidel během leteckých poplachů, neboť očekává možnou eskalaci ruských raketových úderů. Ruský prezident Vladimir Putin se k incidentům veřejně nevyjádřil, v době útoků se účastnil summitu organizace ASEAN v Kazani a situaci v metropoli neotevřel ani během pátečního jednání Bezpečnostní rady státu.

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Zdroj: Libor Novák

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