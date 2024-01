Rusko utratilo za poslední útoky na Ukrajině stamiliony

Z bombardérů Tu-95 bylo včera ráno vysláno nejméně 70 raket typů Ch-101, Ch-555 a Ch-55. Ukrajina zaznamenala také deset balistických střel Kinžal vypálených ze stíhaček MiG-31. Kromě toho ruské síly z moře provedly tři útoky řízenými střelami Kalibr a ze severu zaútočily na Ukrajinu dvanácti raketami Iskander. Letadla Su-35 vypustila čtyři protiradarové rakety Ch-31. Forbes také vypočítal, že Rusko nasadilo 35 bezpilotních letounů Šáhed.

Přesná cena jednotlivých použitých raket není známa, avšak časopis odhaduje, že cena jedné rakety Ch-101 by mohla být kolem 13 milionů dolarů, Ch-555 by mohla stát čtyři miliony dolarů a Ch-55 asi dva miliony dolarů.

Cena jedné rakety Kinžal by podle odhadu mohla dosáhnout 15 milionů dolarů. Střela Kalibr by mohla stát přibližně 6,5 milionu dolarů a střela Iskander tři miliony dolarů. Forbes také uvádí, že cena rakety Ch-31 není přesně známa. Za jeden dron Šáhed by mohlo být zaplaceno přibližně 50.000 dolarů.

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj uvedl, že Rusko odpálilo na Ukrajinu 99 raket různých typů, přičemž ukrajinské letectvo sestřelilo 72 z nich.

Ukrajinské letectvo nad ránem vyhlásilo letecký poplach pro některé oblasti Ukrajiny s ohledem na hrozbu odpálení řízených střel z ruských strategických bombardérů Tu-95MS. Později bylo oznámeno, že Rusové odpalují na Kyjev i hypersonické rakety Kinžal.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí avizoval zintenzivnění úderů na vojenské cíle na Ukrajině jako reakci na víkendový útok na ruské město Belgorod, při kterém podle ruských úřadů zemřelo 24 lidí a přes 100 utrpělo zranění.

Ukrajinská energetická společnost Ukrenerho také oznámila, že kvůli ruským útokům zůstalo přibližně 250 000 lidí bez elektřiny.