Ruský dron zasáhl za bílého dne sídlo Ukrajinské bezpečnostní služby v centru Kyjeva

Ruský dron zasáhl v centru Kyjeva sídlo Ukrajinské bezpečnostní služby. Při tomto denním útoku na klíčovou vládní budovu utrpělo zranění nejméně dvanáct lidí a na místě okamžitě zasahovaly záchranné složky. Jedná se o vůbec první přímý zásah objektu této tajné služby od začátku celého konfliktu. Událost zároveň zdůraznila kritický nedostatek systémů protivzdušné obrany, se kterým se ukrajinské hlavní město v současnosti potýká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že bezpilotní letoun mířil přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby Oleksandra Poklada. Zástupci tajné služby následně potvrdili, že Poklad je v bezpečí a při incidentu neutrpěl žádná zranění. Hlava státu zároveň informovala o tom, že dala Pokladovi pokyn k přípravě odpovídající hmatatelné odvety. Na zrcadlové reakci proti ruským cílům se podle prezidenta budou podílet také ukrajinské vojenské síly.
Ukrajinská metropole čelí intenzivním vzdušným úderům již osm dní v kuse. Útoky zasáhly řadu budov v samotném centru města i ve skladovacích a průmyslových oblastech na předměstí, kde byla poškozena mimo jiné továrna na výrobu nealkoholických nápojů. Od zahájení této vlny masivního ostřelování v minulém měsíci si útoky v Kyjevě a přilehlém regionu vyžádaly už nejméně padesát tři mrtvých a více než sto třicet zraněných.
Úder na sídlo tajné služby představuje zásadní eskalaci konfliktu a ukazuje na rostoucí zranitelnost klíčové ukrajinské infrastruktury. Většinu z posledních útoků provedla ruská armáda za pomoci bezpilotních letounů s proudovým pohonem. Tyto stroje dosahují rychlosti až pět set kilometrů za hodinu, čímž účinně unikají ukrajinské obraně. Vzhledem k vysoké rychlosti na ně nestačí mobilní palebné skupiny a k jejich zneškodnění jsou zapotřebí protiletadlové rakety nebo stíhací letouny, kterých má Ukrajina značný nedostatek.
Ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha prohlásil, že incident vyžaduje rozhodnou mezinárodní reakci. Upozornil na to, že Moskva k tomuto úderu přistoupila v době, kdy se rozbíhají nová jednání o míru, čímž podle něj ukázala skutečný nezájem o diplomatické řešení.
Ministr v této souvislosti poukázal na chystanou návštěvu amerických zvláštních zmocněnců Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří se v nejbližších dnech chystají navštívit Moskvu i Kyjev. Sybiha zároveň vyzval zahraniční partnery k jednoznačnému odsouzení ruského jednání a ke zvýšení tlaku na tamní režim.
Ukrajinská bezpečnostní služba funguje jako vnitrostátní zpravodajská a bezpečnostní agentura, jejíž úkoly odpovídají americkému Úřadu pro vyšetřování či britské službě MI5. Mimo jiné se zabývá vyšetřováním ruských zločinů spáchaných na ukrajinském území. Budova sídla se nachází v samotném historickém srdci Kyjeva. Leží v bezprostřední blízkosti chrámu svaté Sofie, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, a nedaleko Zlaté brány a Národní opery.
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Zdroj: David Holub