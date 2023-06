Seismická data potvrdila, že Kachovská přehrada byla vyhozena do povětří

"Domníváme se, že došlo k výbuchu," tvrdí Ben Dando z NORSAR. Institut sice nehovoří o příčině výbuchu, podle serveru The Guardian ale byl silný a došlo k němu v noci v 2:54 hodin. Zjištění tak odporuje tvrzení, že se přehrada neprotrhla v důsledku poškození způsobeného během měsíce trvajících těžkých bojů.

Rusko a Ukrajina se ze zničení Kachovské přehrady a vodní elektrárny navzájem obviňují. Ukrajinská bezpečnostní služba SBU ale dnes uvedla, že zachytila rozhovor mezi okupanty, ve kterém tvrdí, že vodní elektrárna a přehrada Kachovka byla vyhozena do povětří ruskou sabotážní skupinou.

Jde o další ze série indicií, které poukazují na Rusko jako na strůjce exploze. Nedávno publikované záběry z dronů prezentované agenturou AP také nepodporují ruské tvrzení o ukrajinském útoku. Podle Kremlu přehradu zničilo ukrajinské ostřelování, Kyjev ale tvrdí, že přehradu s elektrárnou zničily ruské jednotky výbuchem ve strojovně.

Agentura uvádí, že ačkoliv je převážná část samotné přehrady je ponořená pod vodou, její části, které jsou stále viditelné, nenesou žádné stopy po spáleninách nebo jizvy po šrapnelech typické pro bombardování, z jehož provedení Rusko obvinilo Ukrajinu.

Od té doby hladina vody v Kachovské přehradě v důsledku zničení hráze klesla o několik metrů. Také se zhoršuje poškození přelivné hráze a zemní vložky mezi staniční budovou a stavidlem. Telegramový účet vodohospodářské státní společnosti Ukrhydroenergo upozornil na nebezpečné chemické a jiné infekční látky, které se uvolňují ze hřbitovů, toalet a skládek: "Mohou se dostat do studní a otevřených vod v oblasti zaplavené Rusy po výbuchu vodní elektrárny Kachovka."

Zničení přehrady a vodní elektrárny na Ukrajině bude zřejmě mít dlouhodobé a katastrofální důsledky pro tamní ekosystém. Podle úřadů může zničení elektrárny vysušit bohatou zemědělskou oblast jižní části Ukrajiny, vyplavit znečišťující látky do vodních toků a převrátit ekosystémy, které se vyvinuly kolem masivní nádrže. Podle expertů potrvá roky, než se ukáže, jak rozsáhlý bude dopad těchto změn.

Únik obrovské zásoby vody z nádrže přetvoří mapu Ukrajiny, ohrozí komunity, které jsou závislé na tamní vodě, znemožní pěstování plodin, vytlačí zemědělce z podnikání, donutí celá města k přestěhování a naruší křehkou ekologickou rovnováhu, uvedl server Washington Post.

Ukrajinští představitelé také varovali, že do okolí bylo vyplaveno nejméně 150 tun ropy uložené uvnitř vodní elektrárny. Voda z nádrže také napájela chladicí nádrže největší evropské jaderné elektrárny v Záporoží, jaderní experti ale uvedli, že bezprostřední hrozba neexistuje.

Kritická situace je i na levém břehu Dněpru, který okupuje Rusko. OSN souhlasila s nasazením humanitárních pracovníků na pomoc při záplavách v Chersonské oblasti, pokud Rusko umožní bezpečný přístup, uvedl server SkyNews. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle serveru The Guardian pak naléhavě poslala nouzové zásoby do částí Ukrajiny zasažených povodněmi.