Smer-SD by teď vyhrál volby na Slovensku, vyplývá z průzkumu

Smer-SD by získal 20,6 procenta a 36 poslaneckých mandátů, druhé Progresívne Slovensko by zaostalo o osm desetin procenta a dvě křesla v Národní radě. Přes deset procent by se dostal také Hlas-SD s necelými 12 procenty, uvedl TASR.

Výsledky se tak liší od v úterý zveřejněného průzkumu agentury NMS Market Research Slovakia, který umístil Progresívne Slovensko o tři desetiny procenta před Smer na první místo.

Podle šetření Ipsos by na mandáty dosáhla také koalice OĽANO (8,2 %), která ke vstupu do parlamentu potřebuje nejméně sedmiprocentní zisk. Další subjekty by úspěšně cílily na překonání pětiprocentního limitu, konkrétně Republika (7,6 %), SaS (7 %), KDH (5,9 %) a SNS (5,7 %).

Předčasné parlamentní volby na Slovensku jsou vyhlášeny na 30. září. Politická krize v zemi nastala po pádu vlády Eduarda Hegera a konci předchozího Matovičova kabinetu.