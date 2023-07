Šojgu reagoval na americkou pomoc Ukrajině. Rusko začne používat kazetovou munici

Šojgu v této souvislosti připomněl nepodepsanou Úmluvu o kazetové munici. Ta totiž zakazuje používání, transfer, výrobu a skladování kazetových bomb. „Ani my, ani Američané, ani Kyjev jsme se nepřipojili k Úmluvě o kazetové munici. Zároveň si Rusko uvědomuje hrozbu, kterou tato munice představuje pro civilní obyvatelstvo, a proto se zdrželo a zdržuje jejího použití při speciální operaci,“ popsal podle ruské tiskové agentury Interfax.

Mezi zeměmi, které ji nepodepsaly, figurují právě Spojené státy, Ukrajina, Rusko, Čína, Indie, Pákistán a Jižní Korea. Pobaltské státy, Polsko, Rumunsko, Turecko a většina zemí Blízkého východu také nejsou jejími signatáři. Psaly o tom EuroZprávy.cz minulý týden.

„Podle údajů z loňského roku deklarovalo vlastnictví kazetové munice 42 ze 111 smluvních států. Sedmatřicet z nich již munici zničilo, další – patří mezi ně mimo jiné Bulharsko a Slovensko – na tom pracují. Jedenáct států deklarovalo, že využije možnosti určité množství kazetové munice si ponechat. Jde například o Německo, Francii či Nizozemí,“ shrnula v rozhovoru pro EuroZprávy.cz expertka na humanitární právo a profesorka Veronika Bílková z Univerzity Karlovy v Praze.

O balíčku obsahujícím kazetovou munici informoval Pentagon. „V případě, že USA dodají kazetovou munici Ukrajině, budou ruské ozbrojené síly nuceny použít podobně ničivé prostředky proti ukrajinským ozbrojeným silám jako odvetné opatření,“ vylíčil Šojgu.

„Je třeba poznamenat, že Rusko má ve výzbroji kazetovou munici, která slouží takzvaně pro všechny případy. Zároveň je mnohem účinnější než americká,“ uvedl.

Americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro CNN uvedl, že rozhodnutí o kazetové munici bylo skutečně těžké. Konzultoval ho proto s partnery. „Ukrajincům dochází munice,“ poznamenal.

„Celý svět již viděl, že potvrdili transfer kazetové munice. Zdůvodňují to různými způsoby. Říkají, že s ohledem na to, že konvenční munice ráže 155 skutečně došla, tak se ji nyní do chvíle, než bude nasazena její výroba, rozhodli krýt touto kazetovou municí,“ zdůraznil šéf ruského resortu obrany.