Svět je v šoku z atentátu na Trumpa. Ozval se Zelenskyj, Macron či Babiš

Střelec na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského kandidáta Donalda Trumpa, zabil jednoho muže a další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdil, že šlo o pokus zabít Trumpa. „Dnes večer jsme měli něco, co nazýváme pokusem o atentát na našeho bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Je to stále aktivní místo činu,“ upozornil šéf pittsburské pobočky FBI Kevin Rojek. „Úřady horečně pracují na tom, aby se pokusily identifikovat osobu, která to udělala, a veškeré motivy, proč to bylo provedeno,“ podotkl.

Prakticky okamžitě se seběhly reakce politiků z celého světa. „Jsem hluboce šokována střelbou, ke které došlo během předvolebního shromáždění bývalého prezidenta Trumpa. Přeji Donaldu Trumpovi brzké uzdravení a vyjadřuji soustrast rodině nevinné oběti. Politické násilí nemá v demokracii místo,“ okomentovala události předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Jako jeden z prvních českých politiků se na sociální síti X vyjádřil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Šílené, každý normální člověk to musí odsoudit. Přeju mu rychlé uzdravení,“ uvedl.

Chvíli po něm reagoval i ministr vnitra Vít Rakušan. „Násilí do politiky nepatří. V žádné podobě, nikde na světě. Jednoznačně odsuzuji útok na D. Trumpa.“

Reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Takové násilí nemá žádné ospravedlnění ani místo nikde na světě. Násilí by nikdy nemělo zvítězit. S úlevou jsem se dozvěděl, že Donald Trump je nyní v bezpečí, a přeji mu brzké uzdravení. Upřímnou soustrast vyjadřuji blízkým oběti tohoto útoku, účastníkovi shromáždění. Přeji hodně síly všem, kteří jsou touto událostí zděšeni. Přeji Americe, aby z toho vyšla silnější,“ shrnul na sociální síti X.

Pozadu nezůstal nový britský premiér Keir Starmer. „Jsem zděšen šokujícími scénami na shromáždění prezidenta Trumpa a posíláme jemu i jeho rodině naše nejlepší přání. Politické násilí v jakékoli podobě nemá v naší společnosti místo a já myslím na všechny oběti tohoto útoku,“ uvedl.

Své znepokojení vyjádřil i premiér ze sousední Kanady Justin Trudeau. „Jsem znechucen střelbou na bývalého prezidenta Trumpa. Nelze to přeceňovat – politické násilí není nikdy přijatelné. V myšlenkách jsem s bývalým prezidentem Trumpem, účastníky akce a všemi Američany,“ vylíčil.

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je Francie rozhořčená. „Myslím na prezidenta Donalda Trumpa, který se stal obětí atentátu a kterému přeji brzké uzdravení. Jeden aktivista zemřel a několik jich bylo zraněno. Je to tragédie pro naše demokracie. Francie sdílí šok a rozhořčení amerického lidu,“ shrnul.

Připojil se také indický premiér Nárendra Módí. „Hluboce znepokojen útokem na mého přítele, bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Důrazně tento incident odsuzuji. Násilí nemá v politice a demokracii místo. Přeji mu brzké uzdravení,“ napsal.