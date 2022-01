Svět se po pandemii vrátí k normálu za několik měsíců, myslí si šéf Pfizeru

Podle Bourly se nyní firma zaměřila na vývoj vakcíny, jež se bude aplikovat jednou za rok a bude účinná proti všem variantám koronaviru. Odpůrci očkování podle Bourly nesou šířením dezinformací odpovědnost za smrt milionů lidí.

"Je jednodušší přesvědčit lidi nechat se očkovat jednou za rok a pro lidi je snazší na to pamatovat. Z hlediska zdravotnictví je to ideální řešení. Snažíme se zjistit, zda dokážeme vyvinout vakcínu proti variantě omikron a zároveň proti ostatním. Může to být řešení, pokud se neobjeví něco zcela jiného," řekl Bourla.

Podle něj se virus nepodaří vymýtit. "Bude s námi po příští roky, ale měli bychom se k normálním životům vrátit za několik měsíců," řekl. Pfizer podle něj vyvíjí vakcínu proti omikronu, ale Bourla upozornil, že přijdou další varianty.

Virus SARS-CoV-2 podle Bourly vytváří nové varianty a snaží se obejít imunitní ochranu získanou z vakcín nebo proděláním nemoci. Zatím se dokázala imunitní ochraně z očkování vyhnout jenom varianta omikron, ale Bourla zdůraznil, že i v tomto případě vakcína chrání před hospitalizací.

Šéf Pfizeru přiznal, že čelí trvalým útokům odpůrců očkování, kteří o něm šíří nepravdy a posílají mu výhružné vzkazy. Bourla řekl, že existuje "velmi úzká menšina lidí, která má z dezinformací prospěch". "To šíření mylných informací je živí, jsou to zločinci," řekl Bourla. Tyto kruhy podle jeho slov například šíří lež, že jeho manželka je po smrti, protože ji Bourla přinutil nechat se očkovat.

"To je ale to nejmenší. Nejhorší je, že tomu lidé věří. Ti, co umírají, jsou hlavně ti neočkovaní. Miliony lidí zemřely kvůli tomuto malému počtu kriminálníků," prohlásil Bourla.

Izrael očkuje především vakcínami vyvinutými ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech. Izraelci začali s těmito společnostmi vyjednávat o kontraktu velmi záhy. Bourla v rozhovoru přiznal, že má výborné vztahy s bývalým premiérem Benjaminem Netanjahuem, který první vakcíny nakoupil, a že je s ním stále v kontaktu.

Bourla je Žid a řekl, že bez ohledu na to, kdo Izrael právě řídí, pokud mu někdo zavolá z Izraele, bere telefon okamžitě.

Izraelská nadace Genesis Bourlovi letos udělila svou roční cenu spojenou s milionem dolarů (21,5 milionu korun). Prezident Jicchak Herzog ji Bourlovi předá 29. června.