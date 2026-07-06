Teheránem prošel smuteční průvod za Chameneího. Na pohřeb dorazily miliony lidí

Smuteční průvod doprovázející rakev zesnulého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího dnes zaplnil ulice Teheránu. Až miliony truchlících se sešly podél deseti kilometrů dlouhé trasy, která vedla přes klíčová místa metropole, včetně náměstí Enghelab. Záběry státní televize ukázaly rakev zahalenou do íránské vlajky, kterou centrem města pomalu převážel nákladní automobil.
Před samotným průvodem bylo tělo nejvyššího vůdce po dva dny vystaveno v teheránské Velké mešitě Mosalla. V neděli se u rakve modlili tři Chameneího synové, avšak jeho nástupce a syn Mojtaba se na veřejnosti neobjevil. Od konce února, kdy utrpěl vážná zranění při izraelském náletu, který stál život jeho otce i manželku, nebyl spatřen.
Trasa procesí propojila náměstí Imáma Hosejna na východě s náměstím Azadi na západě Teheránu a uzavřela třídenní období veřejného smutku v hlavním městě. Státní média informovala o milionové účasti v hlavních bulvárech, kde lidé obklopili černý automobil vezoucí pozůstatky vůdce a čtyř členů jeho rodiny. Dav doprovázející nákladní vůz mával íránskými vlajkami a červenými transparenty, které v tamní kultuře symbolizují pomstu.
Mezi shromážděnými se objevovaly plakáty s nápisy volajícími po odplatě a smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě on spolu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem před čtyřmi měsíci nařídil společný útok na Írán, který rozpoutal válečný konflikt s tisíci oběťmi. Účastníci průvodu mimo jiné házeli kameny na billboard s Trumpovou tváří visící z jednoho z mostů.
V davu se poprvé od začátku války objevil bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád, který se stáhl z veřejného života poté, co při útoku blízko jeho domu zahynuli tři jeho bodyguardi. Mezi truchlícími procházel také současný prezident Masúd Pezeškiján. Ten na sociální síti X uvedl, že Chameneí ukázal zemi, že jejím největším bohatstvím je jednota lidu, a slíbil pokračovat v jeho odkazu.
Izraelský ministr obrany Israel Kac prohlásil, že Chameneí byl eliminován, protože ohrožoval existenci Izraele, a varoval, že stejný osud potká každého íránského vůdce s podobnými úmysly. Smuteční ceremonie se konají necelé tři týdny poté, co Írán a USA podepsaly předběžnou dohodu o ukončení války a uvolnění Hormuzského průlivu. Vyjednavači obou stran dosáhli podle katarských prostředníků minulý týden v Dauhá pozitivního pokroku a další schůzku naplánují po skončení pohřebních rituálů.
Pohřební obřady budou v následujících dnech pokračovat i mimo hlavní město. V úterý se procesí a modlitby přesunou do centralizovaného duchovního centra Kom, ve středu budou ceremonie pokračovat v iráckých šíitských svatých městech Karbalá a Nadžaf. Celý smuteční program skončí ve čtvrtek, kdy bude Alí Chameneí pohřben ve svatyni Imáma Rezy ve svém rodném městě Mašhad na severovýchodě Íránu.
5. července 2026 19:37
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Írán , Alí Chameneí (íránský ajatolláh)
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Zdroj: Jan Hrabě