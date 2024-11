Trump nejspíš promluví už během volební noci. Ještě se sčítá, zní od Harrisové

Členové Trumpova týmu už podle zdroje CNN nastoupili do autobusů, aby se přesunuli na místo, kde se shromažďují příznivci bývalého a dost možná i příštího amerického prezidenta. Trump totiž zvítězil ve dvou klíčových státech, Severní Karolíně a Georgii, čímž se přiblížil hranici 270 volitelů. Lidé z jeho týmu mají na místo dorazit před projevem republikánského kandidáta, který se očekává v následujících minutách či hodinách.

To ve štábu Harrisové panuje pochmurná nálada, na což upozornila i mluvčí Trumpovy kampaně. Karoline Leavittová si rýpla do dění ve štábu demokratické kandidátky, kde došlo k vypnutí televizního vysílání s průběžnými výsledky. "Vypadá to, že radost opustila budovu," napsala na síti X.

Viceprezidentka Harrisová se nechystá promluvit již v průběhu volební noci. Jeden z šéfů její kampaně Cedric Richmond naznačil, že vystoupí až ve středu během dne. Oznámil to poté, co americké stanice prohlásily Trumpa vítězem ve dvou výše zmíněných klíčových státech.

"Pořád jsou tu hlasy, které je třeba spočítat. Pořád jsou tu státy, kde nebyl vyhlášen vítěz," řekl Richmond podle CNN a dodal, že kampaň demokratické kandidátky bude pokračovat v boji, aby se ujistila, že hlas každého Američana bude započítán a vyslyšen. Podle stanice NBC News reagovali Trumpovi příznivci na Richmondovo oznámení hlasitým bučením.

Po šesté hodině ranní středoevropského času se stav obou kandidátů přiblížil na 230:210 volitelům ve prospěch Trumpa, jemuž však AP přisoudila důležité vítězství v Severní Karolíně. Harrisová mezitím získala Oregon, Nové Mexiko, Havaj a Virginii.

Trump podle projekcí NBC či CNN vyhraje také v Georgii, která se společně se Severní Karolínou řadí mezi tzv. nerozhodnuté státy, kde se rozhoduje o celkovém vítězi voleb. Georgia přináší úspěšnému kandidátovi 16 hlasů volitelů. Exprezident si tak polepšil na 246 a přiblížil se magické hranici 270 volitelů.