Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon

Spojené státy odmítly žádost Izraele o nahlédnutí do textu prozatímní dohody s Íránem, což poukazuje na rostoucí napětí mezi Benjaminem Netanjahuem a Donaldem Trumpem. Originální znění memoranda o porozumění, které má ukončit válečný stav na Blízkém východě, zůstává prozatím skryté před veřejností i klíčovými spojenci. Americký prezident totiž oznámil, že finální verze bude oficiálně představena až za několik dní. Tato prozatímní dohoda, uzavřená v neděli, prodlužuje křehké dubnové příměří o dalších šedesát dní a má znovu otevřít strategický Hormuzský průliv.
Důvodem pro zamítnutí izraelské žádosti byly podle informací stanice CNN obavy Trumpovy administrativy, že by Netanjahu mohl dokument nechat uniknout do médií ještě před jeho oficiálním zveřejněním. Jako první o tomto kroku informoval izraelský zpravodajský kanál i24 News, který rozhodnutí označil za pozoruhodný a vysoce neobvyklý moment ve vztazích mezi takto blízkými partnery, zvláště když se jedná o otázku zásadního významu pro národní bezpečnost. Jeden z amerických představitelů však tyto zprávy označil za nepřesné a tvrdil, že USA zůstávají po celou dobu vyjednávání v úzkém kontaktu se všemi regionálními partnery včetně Izraele.
Viceprezident JD Vance, který se na rozhovorech s Íránem přímo podílel, obhajoval utajení textu nutností správně načasovat a uspořádat jednotlivé kroky. Podle jeho slov musí Washington brát ohled na citlivé politické vazby a nálady v arabském a muslimském světě, na které se snaží reagovat. Oficiální podpis memoranda by měl proběhnout tento pátek ve Švýcarsku, čímž se formálně stvrdí shoda mezi oběma státy. Tento akt následně otevře druhou fázi přímých rozhovorů, které se zaměří na technické detaily, budoucnost íránského jaderného programu a otázku obohacování uranu.
Na základě ujednání se Spojené státy zavázaly ukončit blokádu íránských přístavů, zatímco Teherán plně obnoví bezpečný průjezd pro ropné tankery a další námořní dopravu přes Hormuzský průliv. Tato klíčová vodní cesta byla efektivně zablokovaná od osmnáctého února, kdy USA a Izrael zahájily na Írán vojenské údery. Rozkol mezi Netanjahuem a Trumpem se přitom v posledních dnech stává stále zjevnějším. Sám izraelský premiér na pondělní tiskové konferenci po oznámení dohody přiznal, že s Trumpem ne vždy sdílejí stejný pohled na věc, a dodal, že podoba finální dohody je pro ně stále neznámá.
Trumpovo rozhořčení plyne zejména z toho, že Izrael odmítá omezit své vojenské operace proti hnutí Hizballáh v Libanonu, přičemž zastavení těchto bojů je pro Írán naprosto zásadním požadavkem. Američtí prezidenti obvykle vojenskou taktiku Izraele veřejně nekritizují, Trump však na summitu G7 ve Francii udělal výjimku a tamní armádu otevřeně pokáral. Prohlásil, že Izrael bojuje s touto proíránskou libanonskou milicí už příliš dlouho a konflikt si vyžádal příliš mnoho obětí.
Vůči způsobu vedení operací v Libanonu vyjádřil americký prezident jasné výhrady, když zpochybnil nutnost ničení civilní infrastruktury. Doslova uvedl, že není nezbytné srovnat se zemí celý bytový dům pokaždé, když armáda pátrá po konkrétním radikálovi. V takových domech totiž podle něj žije velké množství lidí a zdaleka ne všichni patří k Hizballáhu. Trump sice jedním dechem zdůraznil, že s Netanjahuem stále udržuje skvělý vztah, ale zároveň dodal, že by se měl izraelský premiér chovat vůči Libanonu mnohem odpovědněji.
Současně Trump dal jasně najevo, jak zásadní roli hraje americká podpora pro samotnou existenci židovského státu. Ve svém projevu prohlásil, že bez Spojených států a bez jeho osobního přispění by dnes žádný Izrael nebyl, protože žádný jiný americký prezident nebyl ochotný udělat pro jeho obranu to, co udělal on sám během svého působení v úřadu. Tento ostrý tón potvrzuje hlubokou diplomatickou krizi, která mezi oběma lídry nastala v důsledku paralelně probíhajících konfliktů v regionu.
Vyjednávači ve Washingtonu se nyní soustředí na páteční ceremoniál, od kterého si slibují stabilizaci situace na ropných trzích a uvolnění napětí v mezinárodních vodách. Celý proces však zůstává extrémně zranitelný právě kvůli neustávajícímu napětí na libanonsko-izraelské hranici, kde se zájmy USA a Izraele v této chvíli zásadně rozcházejí. Zda se Trumpově administrativě podaří udržet Írán u vyjednávacího stolu i bez izraelských ústupků v Libanonu, zůstává hlavní otázkou nadcházejících dnů.
Zatím to tak ale nevypadá. Už ve středu ráno podle libanonských médií a stanice Al-Džazíra izraelská armáda opět zaútočila na cíle v jižním Libanonu. Stíhací letouny a drony zasáhly oblasti v okrese Nabatíja, včetně okraje obce Kfar Tebnit, výšin Alí al-Táhir a města Nabatíja al-Fawqa, přičemž další bezpilotní letoun udeřil v pobřežní obci Ansaríja.
Izrael se k těmto zprávám bezprostředně nevyjádřil, nicméně pokračující vojenské akce přicházejí v době sílícího tlaku ze strany Spojených států i Íránu a hrozí narušením celého amerického mírového procesu s Teheránem.
Boje s Hizballáhem podle šéfa Bílého domu trvají příliš dlouho, přičemž Trump nešetřil ani vzácnou kritikou izraelské vojenské taktiky, když označil shazování celých obytných bloků kvůli lovu jednotlivých radikálů za zbytečné.
Teherán již dříve varoval před tvrdou odvetou, pokud Izrael své útoky na Libanon nezastaví. Samotné hnutí Hizballáh navíc uvedlo, že mu íránská vláda slíbila nepodepsat konečnou jadernou dohodu s USA, dokud izraelské operace neskončí.
Související
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv
USA (Spojené státy americké) , Benjamin Netanjahu , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
před 2 hodinami
Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu
před 3 hodinami
Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili
před 4 hodinami
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
před 5 hodinami
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
včera
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
včera
Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv
včera
Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě
včera
Ebola v Kongu je smrtící. Zdravotníci oslavují každého vyléčeného pacienta
včera
FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu
včera
Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou
včera
Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat
včera
Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl
včera
Nový podvod cílí na řidiče. Ministerstvo radí, aby si lidé dávali pozor
včera
Tragédie v USA. Havaroval bombardér B-52, všichni lidé na palubě zemřeli
včera
Autobus na jihu Čech narazil do viaduktu. Mezi cestujícími jsou zranění
včera
Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil
včera
V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody
včera
Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila
včera
Trump možná zveřejní dohodu s Íránem před podpisem, naznačil Vance
Americký prezident Donald Trump se může rozhodnout zveřejnit předběžnou mírovou dohodu s Íránem dříve než v pátek, kdy má být oficiálně podepsána v Evropě. Uvedl to viceprezident J. D. Vance. Na jeho slova upozornila britská stanice BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková