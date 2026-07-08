Trump oznámil konec příměří na Blízkém východě. Íránce má za nemocné lháře

Americký prezident Donald Trump ve středu na summitu NATO prohlásil, že příměří mezi USA a Íránem je u konce. Trump sice připustil, že diplomatické rozhovory s Teheránem mohou pokračovat, ale zároveň označil Íránce za nemocné lháře, s nimiž se nedá na ničem dohodnout.
Trump na summitu čelil otázce, zda je příměří mezi oběma stranami konfliktu u konce. Politik to označil za velmi zajímavý dotaz. "Myslím, že je to u konce. Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," řekl americký prezident podle BBC.
Šéf Bílého domu zmínil, že bude mluvit s americkými vyjednavači, kteří podle jeho slov chtějí v jednání pokračovat. "Je to ztráta času s nimi jednat. Jsou to lháři," prohlásil na adresu Teheránu.
"Uděláme dohodu, všichni souhlasí, žádné jaderné zbraně. Oni vylezou ven, promluví s novináři a řeknou, že jsme o tom ani nemluvili. Je s nimi něco špatně. Jsou to blázni," pokračoval Trump. "Je mi to jedno, můžou jednat. Myslím, že se jen plýtvá časem. Je to jen banda lhářů," dodal.
Americké vojenské velení v noci informovalo, že zahajuje sérii úderů proti Íránu v odvetě za údajné íránské útoky na komerční lodě, které používaly mezinárodní námořní cestu. "Americké údery jsou reakcí na íránské útoky na tři komerční lodě, které pluly Hormuzským průlivem. Íránská agrese byla nedovolená, nebezpečná a byla jasným porušením příměří," uvedla armáda.
Podle amerického velení bylo zasaženo více než 80 íránských cílů, a to včetně asi 60 malých lodí íránských revolučních gard. Íránská státní média informovala o útocích na ostrov Kešm či město Bandar Abbas. Teherán nenechal noční americké útoky bez reakce. V brzkých ranních hodinách provedl odvetné útoky na americká vojenská zařízení v regionu, konkrétně v Bahrajnu a Kuvajtu.
V červnu zástupci obou válčících zemí podepsali memorandum, které mělo předcházet konečné mírové dohodě. USA souhlasily s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále bylo však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem.
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Zdroj: Lucie Podzimková