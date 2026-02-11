Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI

V USA se objevil dokument, podle kterého řekl americký prezident Donald Trump před dvaceti lety policistovi, že každý ví, co dělá sexuální delikvent Jeffrey Epstein. Jde o dokument FBI zveřejněný ministerstvem spravedlnosti, upozornila britská stanice BBC.
Dokument je přepisem rozhovoru, který FBI v roce 2019 vedla s někdejším policejním šéfem z Palm Beach. Dotyčný řekl federálním agentům, že mu Trump zavolal, když se dozvěděl o tehdejším vyšetřování Epsteina. "Díkybohu, že ho zastavujete. Každý ví, že to dělá," měl sdělit současný prezident.
Jméno policisty je v dokumentu odstraněno, ale z textu zároveň vyplývá, že jde o tehdejšího policejního šéfa z Palm Beach. Tím byl Michael Reiter, který již novinářům potvrdil, že obdržel telefonát od boháče.
Hovor podle Reitera proběhl v červenci 2006. Trump se dále nechal slyšet, že Epsteina vyhodil ze svého klubu v Mar-a-Lagu. Podotkl také, že "lidé v New Yorku vědí, že je nechutný". Reiter tvrdil, že mu Trump poradil, aby se při vyšetřování soustředil také na osobu Ghislaine Maxwellové.
Reiter se agentům zmínil i o tom, že Trump mu řekl, že se ocitl ve společnosti Epsteina, když se kolem něj pohybovali nezletilí lidé, a okamžitě místo opustil. Současný prezident měl být jedním z prvních lidí, kteří kontaktovali policii, když se dozvěděl o vyšetřování finančníka.
"Nejsme si vědomi jakýchkoliv věrohodných důkazů o tom, že prezident kontaktoval orgány činné v trestním řízení před dvaceti lety," řekl zástupce amerického ministerstva spravedlnosti pro BBC.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý přiznala, že neví, zda k telefonátu opravdu došlo. "Co prezident Trump vždycky říkal, že vykopl Jeffreyho Epsteina z klubu v Mar-a-Lagu, protože Jeffrey Epstein byl zvrhlík. To je pravda i v tomto hovoru. Pokud k němu došlo, potvrzuje to, co prezident Trump říkal od začátku," konstatovala.
Trump opakovaně zdůrazňoval, že se v souvislosti s Epsteinem ničeho nedopustil. Rovněž ale říkal, že nevěděl o jeho zločinech. Podle BBC se dá očekávat, že dokument o hovoru z roku 2006 vyvolá další otázky.
Zdroj: Libor Novák