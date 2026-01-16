Trump selhal. Na lidech mu nezáleží, myslí si většina Američanů

Většina Američanů hodnotí první rok druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa negativně. Vyplývá to z nového průzkumu televize CNN, který provedla agentura SSRS. Podle výsledků se 58 % respondentů domnívá, že prezident se zaměřuje na špatné priority a dělá příliš málo pro řešení rostoucích životních nákladů. Pro Trumpa i Republikánskou stranu jsou tato čísla varovná, zejména s ohledem na nadcházející poločasové volby do Kongresu (midterms), které se uskuteční v listopadu 2026.

Hlavním tématem, které hýbe americkou společností, zůstává ekonomika. Respondenti ji označili za nejdůležitější problém země, a to s téměř dvojnásobným náskokem před jakýmkoli jiným tématem. Průzkum naznačuje, že Trumpovi se nedaří veřejnost přesvědčit o efektivitě svých kroků. Zatímco před jeho nástupem do úřadu očekávalo 56 % lidí zlepšení hospodářské situace, nyní tento optimismus klesl na pouhých 40 %. Celkem 55 % dotázaných je přesvědčeno, že Trumpova politika ekonomické podmínky v zemi naopak zhoršila.

Kritika se na prezidenta snáší i z řad jeho vlastních příznivců. Přibližně polovina republikánů a 42 % členů hnutí MAGA (Make America Great Again) zastává názor, že by se administrativa měla více snažit o snížení cen běžného zboží. Většina veřejnosti (64 %) se shoduje, že Trump v boji proti inflaci nepodnikl dostatečné kroky. Tato nespokojenost podkopává prezidentovu image ochránce střední třídy, kterou si budoval během předvolební kampaně.

Výrazně se propadla také důvěra v to, zda prezidentovi záleží na obyčejných lidech. Pouze jedna třetina Američanů věří, že se Trump zajímá o jejich problémy, což je nejhorší výsledek v celé jeho politické kariéře. Jen 37 % respondentů si myslí, že prezident upřednostňuje dobro země před svým osobním prospěchem. Část dotázaných v komentářích uvádí, že Trump působí velmi sebestředně a vykazuje nedostatek zájmu o společné blaho občanů.

Trumpova celková podpora se nyní pohybuje kolem 39 %. Ačkoliv se stále těší silné loajalitě své základny – schvaluje ho devět z deseti republikánů –, jeho podpora mezi nezávislými voliči činí pouhých 29 %. U demokratů je jeho podpora prakticky nulová. Alarmující je pro Bílý dům i pokles přízně u klíčových demografických skupin, jako jsou Latinoameričané a mladí lidé do 35 let, kde podpora klesla ze startovních 41 % na současných 30 %.

Kromě ekonomiky se druhým nejčastěji zmiňovaným problémem stala ochrana americké demokracie. Pro odpůrce prezidenta je toto téma dokonce hlavním důvodem jejich nesouhlasu. Celkem 58 % Američanů se domnívá, že Trump zašel příliš daleko ve využívání prezidentských pravomocí a exekutivy. Podobně kriticky lidé nahlížejí i na jeho snahy o změnu kulturních institucí, jako je Smithsonian, nebo na rozsáhlé škrty ve federálních programech.

Navzdory tomu, že Trump na začátku svého druhého období skóroval u svých voličů tématem imigrace, celospolečensky mu nyní chybí silné „vlajkové“ téma. Ve všech testovaných oblastech – od zahraniční politiky přes zdravotnictví až po správu státu – se jeho hodnocení pohybuje v úzkém rozmezí kolem hranice 39 %. Veřejnost ho vnímá spíše jako prezidenta, který se více soustředí na prosazování vlastní agendy než na řešení každodenních starostí voličů.

Zajímavým zjištěním je i slábnoucí očekávání velkých změn. Zatímco loni v dubnu věřilo 52 % lidí, že Trumpovo prezidentství zásadně promění Ameriku, nyní je to už jen 41 %. Stále více Američanů se domnívá, že případné změny, které Trump zavede, nebudou mít trvalý charakter a nakonec vyprchají. To může naznačovat určitou únavu veřejnosti z neustálé politické konfrontace a nepředvídatelnosti Bílého domu.

