Trump si chystá půdu pro zpochybnění výsledků listopadových voleb

Demokraté a organizace na ochranu volebních práv varují, že projev Donalda Trumpa, ve kterém bez důkazů hovořil o čínském vměšování do voleb v roce 2020, je jasnou snahou připravit půdu pro zpochybnění výsledků listopadových průběžných voleb.
Nadcházející volby do Kongresu a státních zákonodárných sborů budou zásadním testem prezidentovy popularity dva roky poté, co ve volbách porazil Kamalu Harris. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina voličů s prezidentem nesouhlasí a hrozí, že republikáni ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Čtvrteční Trumpův projev tak vyvolal obavy, že se hlava státu snaží předem zajistit, aby výsledky dopadly v jeho prospěch.
Přední demokrat ve výboru pro správu Sněmovny reprezentantů Joe Morelle označil prezidentova slova za patetické a neseriózní blouznění, které slouží jako záminka k podkopání integrity volebního systému a zpochybnění výsledků. Senátor za stát Georgia Jon Ossoff, který v listopadu čelí nelehké obhajobě mandátu, uvedl, že v projevu slyšel jasný záměr zaútočit na volební práva stejně jako v roce 2020.
Všech 24 demokratických guvernérů v prohlášení vyjádřilo znepokojení nad tím, že se prezident snaží podkopat svobodné volby, které byly opakovaně prokázány jako bezpečné. Předseda Demokratické asociace státních tajemníků Cisco Aguilar reagoval stručným odsouzením prezidentových slov.
Trump v projevu znovu požadoval, aby Kongres schválil zákon Save America Act, který by celostátně zakázal korespondenční hlasování a zavedl nové požadavky na identifikaci voličů. Návrh však nemá šanci projít Senátem kvůli odporu demokratů a neúspěšným snahám pravicových republikánů o oslabení obstrukčních pravidel. Zastánci zákona přesto po projevu obnovili své výzvy. Republikánský senátor Mike Lee prohlásil, že americké volby by neměly být méně zabezpečené než neomezené porce těstovin v restauracích Olive Garden, a vyzval k přijetí normy.
Vůdci republikánů v Kongresu, předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a lídr senátní většiny John Thune, se projevu neúčastnili a bezprostředně ho nekomentovali. Johnson se snaží zákon prosadit prostřednictvím rozpočtových opatření, zatímco Thune čelí kritice od pravicových aktivistů za malou snahu o schválení této prezidentovy priority. Lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer vzkázal, že jeho strana se zákonu nikdy nepoddá, a připomněl, že jej odmítly soudy, Kongres i někteří republikáni. Podle něj tato legislativa neprojde.
Kritika zazněla i od některých dřívějších prezidentových spojenců. Bývalá republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greene na sociální síti X sice zmínila nepodložené teorie o podvodech v minulých volbách, ale Trumpovo vystoupení označila za pouhé rozptýlení pro jeho příznivce, které má odvést pozornost od války v Íránu, Epsteinových spisů a neplnění volebních slibů. Kongresman Thomas Massie, který v květnu prohrál primárky v Kentucky poté, co prezident podpořil jeho vyzyvatele, označil Trumpovo tvrzení o čínské krádeži voličských dat za absurdní, protože tyto informace jsou běžně veřejně dostupné za poplatek.
Prezidentka organizace End Citizens United Tiffany Muller varovala, že se prezident pokusil prodat Američanům lež, protože chce ovládnout volby a zmanipulovat listopadové výsledky pro republikány. Podle ní směřují republikáni v průběžných volbách k porážce, jelikož jsou voliči znechuceni jejich korupčním vládnutím, které slouží miliardářům na úkor pracujících rodin. Místo toho, aby Trump nabídl lidem řešení a soutěžil s nápady, snaží se podle jejích slov změnit pravidla hry.
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Proč Trump označuje volební systém za katastrofální? Nesmířil se s prohrou a chystá se na další drtivou porážku
Americký prezident Donald Trump ve svém televizním projevu prohlásil, že jeho záměrem není oslabit důvěru ve volební proces, vzápětí však udělal vše pro to, aby Američany přesvědčil, že hlasování v zemi je zmanipulované. Během svého sedmadvacetiminutového vystoupení přirovnal Spojené státy k zemím třetího světa a volební systém označil za katastrofálně zranitelný. Podle kritiků a demokratických představitelů však tato rétorika neslouží k nápravě systému, ale k přípravě argumentů před nadcházejícími kongresovými volbami, v nichž republikánům hrozí ztráta většiny.
Zdroj: Libor Novák