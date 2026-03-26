Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo

Napětí na Blízkém východě nepolevuje, ačkoliv se diplomatické i vojenské figurky na šachovnici neustále přesouvají. Americký prezident Donald Trump i přes zamítavý postoj Teheránu k poslednímu návrhu na příměří trvá na tom, že Írán má o dohodu stále zájem.
Íránské odmítnutí a předložení vlastního, pro Washington nepřijatelného plánu, si Trump vysvětluje po svém – podle něj mají íránští vyjednavači jednoduše strach o život z vlastních řad. Bílý dům přitom přitvrdil v rétorice a vzkázal, že pokud Teherán nepřijme porážku, jsou USA připraveny „rozpoutat peklo“.
Vojenská realita v terénu však diplomacii zatím výrazně předbíhá. Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila provedení další masivní vlny náletů napříč celým Íránem. Cílem byla především infrastruktura režimu, přičemž rozsáhlé údery zasáhly i strategicky významné město Isfahán v centrální části země. Izrael tím dává jasně najevo, že hodlá systematicky likvidovat logistické a vojenské zázemí svého úhlavního nepřítele bez ohledu na probíhající výměnu vzkazů mezi diplomaty.
Na straně spojenců Íránu se mezitím aktivuje Rusko, které podle západních zpravodajských služeb dokončuje rozsáhlou zásilku pomoci. Ta má obsahovat drony, léky i potraviny, což Moskvě umožňuje udržet svého oslabeného partnera v boji i pod tlakem mezinárodních sankcí a přímých útoků. Současně se konflikt přelévá i do sousedních států – Kuvajt oznámil zatčení šesti osob, které měly v rámci spiknutí Hizballáhu plánovat atentáty na přední představitele tohoto státu v Perském zálivu.
Situace v Libanonu se rovněž dramaticky vyostřuje. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil záměr rozšířit okupaci jižního Libanonu a vytvořit tam rozsáhlé „nárazníkové pásmo“. Tento krok, podporovaný i radikálními členy jeho vlády, má za cíl vytlačit Hizballáh dál od izraelských hranic. Šéf Hizballáhu Naím Kásim však jakákoliv vyjednávání pod palbou označil za kapitulaci a jeho hnutí odpovědělo dalšími útoky, které si mimo jiné vyžádaly vážné zranění jednoho izraelského vojáka.
V samotném Izraeli ve čtvrtek ráno opět zněly sirény. Protivzdušná obrana musela zasahovat proti íránským raketám mířícím na centrum země, Jeruzalém i okupovaný Západní břeh. V městě Kfar Qasim byli lehce zraněni dva lidé poté, co oblast zasáhla íránská kazetová puma. Tato eskalace přímo v srdci Izraele jen potvrzuje, že íránský arzenál i přes izraelské údery stále představuje pro civilní obyvatelstvo vážnou hrozbu.
Hospodářské důsledky války pociťuje celý svět skrze ceny energií. Cena ropy typu Brent se stabilně drží nad hranicí 100 dolarů za barel, přičemž nejistota na trzích sráží asijské akcie do červených čísel. Írán navíc dál utahuje smyčku kolem Hormuzského průlivu. Teheránský vyslanec v Jižní Koreji vzkázal, že tamní lodě mohou touto klíčovou cestou proplouvat pouze po předchozí koordinaci a schválení ze strany Íránu, což fakticky znamená uznání íránské kontroly nad mezinárodními vodami.
Uvnitř Íránu mezitím vládne téměř úplný digitální temno způsobené vypnutím internetu. Do pomoci íránským aktivistům a obyvatelům se proto zapojují mezinárodní sítě, které do země pašují terminály Starlink od Elona Muska. Navzdory přísným zákazům a hrozbě vězení je v zemi již několik stovek těchto zařízení, která pomáhají udržovat spojení se světem. Pašování probíhá přes sousední země a je financováno aktivisty z USA i Evropy, kteří na tyto aktivity navazují již od protestů v roce 2022.
Určitý optimismus se snaží šířit Čína, jejíž ministr zahraničí Wang I hovoří o „záblesku naděje“ na mír. Po telefonátech se svými protějšky z Turecka a Egypta naznačil, že jak Washington, tak Teherán vysílají signály o ochotě vrátit se k jednacímu stolu. Otázkou však zůstává, zda tyto signály nejsou jen diplomatickou hrou v době, kdy na obou stranách narůstají ztráty a vojenská rétorika dosahuje svého vrcholu.
AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři
před 42 minutami
AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa
před 1 hodinou
Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo
před 2 hodinami
Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky
před 3 hodinami
Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami
před 5 hodinami
Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou
včera
Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích
včera
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři
včera
HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor
včera
Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi
včera
Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku
včera
Fotbal v Karviné nad propastí. Primátor a šéf klubu zmizel, sponzor končí spolupráci
včera
Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell
včera
Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti
včera
Podezřelí v případu z Pardubic. Kolují první informace o identitě zadržených
včera
Hormuzským průlivem proplouvají první tankery. Nepřátelské státy musí za průjezd zaplatit
včera
Novinky o počasí. Nového sněhu bude až 30 centimetrů, platí varování
včera
Válka v Íránu se propíše o peněženek Čechů. První velký dodavatel energií zdražuje
včera
„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule...“ Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice
včera
Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko
včera
Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný
Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.
Zdroj: Libor Novák