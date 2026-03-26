Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo

Libor Novák

26. března 2026 10:01

Prezident Trump

Napětí na Blízkém východě nepolevuje, ačkoliv se diplomatické i vojenské figurky na šachovnici neustále přesouvají. Americký prezident Donald Trump i přes zamítavý postoj Teheránu k poslednímu návrhu na příměří trvá na tom, že Írán má o dohodu stále zájem. 

Íránské odmítnutí a předložení vlastního, pro Washington nepřijatelného plánu, si Trump vysvětluje po svém – podle něj mají íránští vyjednavači jednoduše strach o život z vlastních řad. Bílý dům přitom přitvrdil v rétorice a vzkázal, že pokud Teherán nepřijme porážku, jsou USA připraveny „rozpoutat peklo“.

Vojenská realita v terénu však diplomacii zatím výrazně předbíhá. Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila provedení další masivní vlny náletů napříč celým Íránem. Cílem byla především infrastruktura režimu, přičemž rozsáhlé údery zasáhly i strategicky významné město Isfahán v centrální části země. Izrael tím dává jasně najevo, že hodlá systematicky likvidovat logistické a vojenské zázemí svého úhlavního nepřítele bez ohledu na probíhající výměnu vzkazů mezi diplomaty.

Na straně spojenců Íránu se mezitím aktivuje Rusko, které podle západních zpravodajských služeb dokončuje rozsáhlou zásilku pomoci. Ta má obsahovat drony, léky i potraviny, což Moskvě umožňuje udržet svého oslabeného partnera v boji i pod tlakem mezinárodních sankcí a přímých útoků. Současně se konflikt přelévá i do sousedních států – Kuvajt oznámil zatčení šesti osob, které měly v rámci spiknutí Hizballáhu plánovat atentáty na přední představitele tohoto státu v Perském zálivu.

Situace v Libanonu se rovněž dramaticky vyostřuje. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil záměr rozšířit okupaci jižního Libanonu a vytvořit tam rozsáhlé „nárazníkové pásmo“. Tento krok, podporovaný i radikálními členy jeho vlády, má za cíl vytlačit Hizballáh dál od izraelských hranic. Šéf Hizballáhu Naím Kásim však jakákoliv vyjednávání pod palbou označil za kapitulaci a jeho hnutí odpovědělo dalšími útoky, které si mimo jiné vyžádaly vážné zranění jednoho izraelského vojáka.

V samotném Izraeli ve čtvrtek ráno opět zněly sirény. Protivzdušná obrana musela zasahovat proti íránským raketám mířícím na centrum země, Jeruzalém i okupovaný Západní břeh. V městě Kfar Qasim byli lehce zraněni dva lidé poté, co oblast zasáhla íránská kazetová puma. Tato eskalace přímo v srdci Izraele jen potvrzuje, že íránský arzenál i přes izraelské údery stále představuje pro civilní obyvatelstvo vážnou hrozbu.

Hospodářské důsledky války pociťuje celý svět skrze ceny energií. Cena ropy typu Brent se stabilně drží nad hranicí 100 dolarů za barel, přičemž nejistota na trzích sráží asijské akcie do červených čísel. Írán navíc dál utahuje smyčku kolem Hormuzského průlivu. Teheránský vyslanec v Jižní Koreji vzkázal, že tamní lodě mohou touto klíčovou cestou proplouvat pouze po předchozí koordinaci a schválení ze strany Íránu, což fakticky znamená uznání íránské kontroly nad mezinárodními vodami.

Uvnitř Íránu mezitím vládne téměř úplný digitální temno způsobené vypnutím internetu. Do pomoci íránským aktivistům a obyvatelům se proto zapojují mezinárodní sítě, které do země pašují terminály Starlink od Elona Muska. Navzdory přísným zákazům a hrozbě vězení je v zemi již několik stovek těchto zařízení, která pomáhají udržovat spojení se světem. Pašování probíhá přes sousední země a je financováno aktivisty z USA i Evropy, kteří na tyto aktivity navazují již od protestů v roce 2022.

Určitý optimismus se snaží šířit Čína, jejíž ministr zahraničí Wang I hovoří o „záblesku naděje“ na mír. Po telefonátech se svými protějšky z Turecka a Egypta naznačil, že jak Washington, tak Teherán vysílají signály o ochotě vrátit se k jednacímu stolu. Otázkou však zůstává, zda tyto signály nejsou jen diplomatickou hrou v době, kdy na obou stranách narůstají ztráty a vojenská rétorika dosahuje svého vrcholu.

před 2 hodinami

Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky

AfD (Alternativa pro Německo)

AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.
Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.

Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky

Cesta k ukončení válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem naráží na zásadní překážky, které plynou z diametrálně odlišných požadavků obou stran. Přestože administrativa prezidenta Donalda Trumpa dává veřejně najevo optimismus a mluví o probíhajících jednáních, evropští spojenci i státy v Perském zálivu vyjadřují rostoucí obavy z nedostatku skutečného pokroku. Propast mezi tím, co Washington žádá a co je Teherán ochoten nabídnout, zůstává hluboká a návrat k jednacímu stolu doprovází řada nejistot.

před 3 hodinami

Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami

Americký viceprezident JD Vance se chystá na návštěvu Maďarska, která se uskuteční jen několik dní před tamními parlamentními volbami. Podle interního dokumentu ministerstva zahraničí, který získal server Politico, je cesta do Budapešti naplánována na 7. a 8. dubna. Cílem této mise je vyjádřit podporu znovuzvolení premiéra Viktora Orbána. Samotné hlasování v Maďarsku proběhne 12. dubna.

Počasí

Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou

Závěr března přinese do Česka výrazné ochlazení a návrat zimního počasí, zejména do východních částí republiky. Podle aktuálních předpovědí nás čekají dny plné srážek, které budou už od středních poloh sněhové. Zatímco v Čechách bude oblačnosti méně, Morava a Slezsko se musí připravit na citelný severní vítr a v horách i na novou sněhovou pokrývku.

Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích

Kalifornská porota vynesla historický rozsudek, který může navždy změnit tvář digitálního světa. Společnosti Meta a YouTube byly shledány vinnými ve všech bodech obžaloby v přelomovém sporu, který je vinil z úmyslného budování závislosti u mladých uživatelů. Podle verdiktu technologičtí giganti postupovali nedbale při návrhu svých platforem, věděli o jejich nebezpečnosti, a přesto uživatele nevarovali, čímž způsobili vážné poškození duševního zdraví žalující strany.

HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

Izraelská armáda čelí vážným obviněním z opakovaného a nezákonného používání bílého fosforu v obydlených oblastech jižního Libanonu. Organizace Human Rights Watch (HRW) spolu s dalšími výzkumníky zdokumentovala nasazení této kontroverzní látky, která má za následek nejen devastaci krajiny, ale i bezprostřední ohrožení civilistů. Podle expertů Izrael tuto zbraň využívá k taktice „spálené země“, aby odkryl terén a znemožnil bojovníkům Hizballáhu úkryt.

Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.

Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule...“ Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

