Trump tvrdí, že Hormuz je otevřený. Íránci jsou nemocní lidé, zopakoval

Lucie Podzimková

12. července 2026 16:02

Donald Trump
Donald Trump Foto: Světové ekonomické forum

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Hormuzský průliv je pro komerční lodě nadále otevřený. Írán nicméně po dalším incidentu tvrdí opak. Washington podle Trumpa v sobotu souhlasil s dohodou s Teheránem, který ji ale podle jeho slov během hodiny porušil. 

Írán podle Trumpa souhlasil s dohodou, ve které se měl všeho vzdát. "Měli jsme jednání, oni včera souhlasili s dohodou, která pro nás byla perfektní. Žádné jaderné zbraně, nic takového, všeho se vzdali. A jen co opustili místnost, tak během hodiny poslali dron proti lodi," uvedl prezident v pořadu Meet the Press stanice NBC News.

"Řekl jsem: 'Jste nemocní. Jste nemocní lidé,'" pokračoval šéf Bílého domu a zmínil noční útoky americké armády na íránské cíle. "Jsou to velmi, velmi zlí a nemocní lidé," dodal. 

Americké vojenské velení uvedlo, že podniklo třetí sérii úderů během tohoto týdne, protože íránské revoluční gardy zaútočily na kyperskou loď MV GFS Galaxy, která po zásahu nemohla dále pokračovat v plavbě kvůli poškození motoru. Zároveň se pohřešuje jeden z námořníků. Podle Pentagonu bylo zasaženo 140 íránských cílů, šlo o sklady raket a dronů či komunikační zařízení. 

"Írán měl další příležitost demonstrovat dodržování Memoranda o porozumění po předchozích útocích na komerční lodě, ale znovu selhal," konstatovala americká armáda. "Írán udělal špatné rozhodnutí. Teď za něj zaplatí," vzkázal ministr obrany Pete Hegseth. 

Íránské revoluční gardy na další údery reagovaly útokem na americkou základnu v Jordánsku, zároveň zaměstnaly protivzdušnou obranu ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Kuvajtu a Bahrajnu. Gardisté zároveň oznámili, že uzavřeli Hormuzský průliv až do odvolání. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

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