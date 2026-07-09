Trump tvrdí, že mu volali z Íránu. Teherán se prý chce dohodnout

Americký prezident Donald Trump po návratu domů ze summitu NATO v turecké Ankaře uvedl, že Írán opět žádá o uzavření mírové dohody. Teherán to oficiálně nepotvrdil. Nejnovější vývoj nastává poté, co Američané druhý den v řadě zasáhli desítky íránských cílů.
Trump po přistání letounu Air Force One na americké půdě sdělil novinářům, že před chvílí přijal telefonát z Íránu. "Strašně chtějí uzavřít dohodu," řekl americký prezident podle BBC. Stanice nicméně zdůraznila, že Teherán oficiálně nic takového nepotvrdil.
"Já jen nevím, jestli mi (Íránci) stojí za dohodu. Nevím, zda ji budou dodržovat," poznamenal šéf Bílého domu a připomněl noční americké útoky v Íránu. "Tvrdě jsme je zasáhli," konstatoval s tím, že Spojené státy "vojensky zvítězily".
Americká armáda na sociální síti uvedla, že zasáhla přibližně 90 cílů napříč Íránem. Cílem noční operace bylo další oslabení íránských schopností útočit na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Američané cílili na systémy protivzdušné obrany, sklady raket a dronů či vojenskou logistickou infrastrukturu.
"Nejnovější údery navazují na úspěšné provedení ofenzivních úderů v Íránu během předchozí noci," konstatovalo americké velení. Za poslední dvě noci bylo zasaženo celkem 170 íránských cílů.
Iránské islámské revoluční gardy opět reagovaly odvetnými útoky na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu, informovala BBC. Údajně má jít o první fázi odvety, Teherán totiž varoval před útoky na další americké základny v regionu.
Trump již v úterý na summitu NATO naznačil, že příměří na Blízkém východě je minulostí. "Myslím, že je to u konce. Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," prohlásil americký prezident.
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Zdroj: Lucie Podzimková