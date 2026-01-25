Trump ukázal údajnou zbraň zastřeleného muže. Zmínil krádeže a podvody

Tragická sobotní střelba v Minnesotě neunikla ani americkému prezidentovi. Zastřelený muž byl podle Donalda Trumpa ozbrojený, přičemž příslušníci ICE se brání sami, protože místní policie je nechrání. Trump také napadl místní politiky v čele s guvernérem Timem Walzem, jenž proti němu kandidoval v prezidentských volbách na viceprezidenta.
Trump na sociální síti Truth Social zveřejnil snímek údajné zbraně zastřeleného Alexe Prettiho. "Tohle je střelcova zbraň, nabitá (se dvěma dalšími plnými zásobníky) a připravená k použití," napsal americký prezident.
"Kde byla místní policie? Proč jí nebylo umožněno chránit příslušníky ICE? Starosta a guvernér ji odvolali? Říká se, že mnoha těmto policistům nebylo umožněno dělat svou práci, takže se ICE musí chránit sami. Není to jednoduché," pokračoval prezident.
Trump následně naznačil, že místní politici "okradli" stát Minnesota o desítky miliard dolarů. "Jsme tady kvůli masivním peněžním podvodům, chybí miliardy dolarů a ilegálním zločincům bylo umožněno infiltrovat stát kvůli demokratické politice otevřených hranic. Chceme ty peníze zpět, teď hned. Tito podvodníci, kteří ukradli peníze, půjdou do vězení, kam patří," uvedl.
"Hodně z toho, co sledujeme, má zakrýt tuto krádež a podvod," prohlásil šéf Bílého domu a obvinil guvernéra Walze z podněcování protestů. "Nechte ICE dělat svou práci. 12 tisíc ilegálních zločinců bylo zadrženo a odstraněno z Minnesoty. Kdyby tam zůstali, sledovali byste něco mnohem horšího," dodal.
Ke střelbě došlo v sobotu krátce před devátou hodinou ranní místního času po konfrontaci mezi agenty a protestujícími proti vládním zásahům proti přistěhovalcům. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že k agentům během operace přistoupil ozbrojený obyvatel Minnesoty. Jeden z příslušníků ho měl zasáhnout v sebeobraně, když se muž bránil snahám o odzbrojení.
Místní policejní šéf Brian O’Hara již na tiskové konferenci zmínil, že zastřelený muž byl oprávněným držitelem zbraně s povolením ji nosit. Potvrdila to i rodina, která navíc označila popis incidentu ze strany federálních úřadů za lživý. Obětí je sedmatřicetiletý Alex Pretti, který pracoval jako zdravotník na jednotce intenzivní péče.
"Alex chtěl udělat rozdíl na tomto světě. Bohužel, dopad svých činů už s námi neuvidí," uvedli pozůstalí ve zveřejněném prohlášení. Podle rodičů je zřejmé, že syn nedržel zbraň v okamžicích před střelbou. V jedné ruce držel mobil a druhou ruku měl nad hlavou a snažil se ochránit ženu, kterou příslušníci ICE srazili k zemi. "Prosíme o pravdu o našem synovi. Byl to dobrý chlap," dodali blízcí zastřeleného muže.
Jde již o druhou takovou událost během letošního roku. Před necelými třemi týdny totiž příslušníci ICE zastřelili Renee Nicole Goodovou ve městě Minneapolis.
