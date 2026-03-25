Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.
Tato rétorická přestřelka přichází ve chvíli, kdy zdroje blízké Pentagonu potvrzují očekávané nasazení přibližně 1 000 amerických vojáků do regionu. Tento krok působí v příkrém rozporu s Trumpovými slovy o míru na obzoru. Íránský mluvčí ve státní televizi prohlásil, že éra amerických slibů skončila a že se kdysi pyšná strategická moc USA proměnila v drtivou porážku.
Prezident Trump přitom tvrdí, že viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio jsou v tuto chvíli přímo uprostřed vyjednávacích procesů. Teherán však jakékoliv přímé rozhovory popírá a připouští pouze to, že mezi oběma stranami putují vzkazy prostřednictvím třetích stran. To nahrává spekulacím, zda je americký optimismus podložen reálným pokrokem, nebo jde o politickou hru.
Zmatek v diplomacii má nicméně okamžitý vliv na světovou ekonomiku. Ceny ropy v reakci na Trumpovy nadějné vyhlídky mírně poklesly a akciové trhy zaznamenaly oživení. Írán ovšem varuje, že energetický trh se neuklidní, dokud američtí lídři zcela nevymažou myšlenku na útoky proti Íránu ze své mysli. Podle Teheránu se ceny surovin na předválečnou úroveň jen tak nevrátí.
Krize má i silné mezinárodní dozvuky. Španělský premiér Pedro Sánchez vystoupil v tamním parlamentu s ostrou kritikou Spojených států a Izraele. Vojenské operace proti Íránu označil za součást „nespravedlivé a nezákonné války“. Tento postoj prohlubuje trhliny v jednotě západních spojenců, které se v souvislosti s tímto konfliktem objevují stále častěji.
Zatímco se v zákulisí údajně vyjednává, Írán dál uplatňuje svou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Představitelé země potvrdili, že budou i nadále vybírat poplatky za bezpečný průjezd plavidel. Tento stav nutí ostatní mocnosti k drastickým opatřením. Japonská vláda například oznámila, že zítra začne uvolňovat ropu ze svých státních rezerv v objemu odpovídajícím třicetidenní spotřebě.
Omezení se dotýkají i běžných občanů. Austrálie se rozhodla k radikálnímu kroku a dočasně pozastavila vydávání turistických víz pro íránské občany. Toto opatření má být podle tamního ministerstva vnitra preventivním bezpečnostním krokem v reakci na eskalující napětí a nejistý vývoj v celém regionu Perského zálivu.
V pondělí Trump oznámil, že Teherán obdržel seznam patnácti amerických podmínek pro mír. Hlavním bodem je požadavek, aby se Írán definitivně vzdal jakýchkoliv plánů na výrobu jaderných zbraní. Íránský mluvčí Zolfakarí však tyto požadavky v televizi zesměšnil a naznačil, že americké vedení ztratilo kontakt s realitou a neuvědomuje si svou oslabenou pozici.
Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.
Zdroj: Libor Novák