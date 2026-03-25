Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Libor Novák

25. března 2026 11:49

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

Tato rétorická přestřelka přichází ve chvíli, kdy zdroje blízké Pentagonu potvrzují očekávané nasazení přibližně 1 000 amerických vojáků do regionu. Tento krok působí v příkrém rozporu s Trumpovými slovy o míru na obzoru. Íránský mluvčí ve státní televizi prohlásil, že éra amerických slibů skončila a že se kdysi pyšná strategická moc USA proměnila v drtivou porážku.

Prezident Trump přitom tvrdí, že viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio jsou v tuto chvíli přímo uprostřed vyjednávacích procesů. Teherán však jakékoliv přímé rozhovory popírá a připouští pouze to, že mezi oběma stranami putují vzkazy prostřednictvím třetích stran. To nahrává spekulacím, zda je americký optimismus podložen reálným pokrokem, nebo jde o politickou hru.

Zmatek v diplomacii má nicméně okamžitý vliv na světovou ekonomiku. Ceny ropy v reakci na Trumpovy nadějné vyhlídky mírně poklesly a akciové trhy zaznamenaly oživení. Írán ovšem varuje, že energetický trh se neuklidní, dokud američtí lídři zcela nevymažou myšlenku na útoky proti Íránu ze své mysli. Podle Teheránu se ceny surovin na předválečnou úroveň jen tak nevrátí.

Krize má i silné mezinárodní dozvuky. Španělský premiér Pedro Sánchez vystoupil v tamním parlamentu s ostrou kritikou Spojených států a Izraele. Vojenské operace proti Íránu označil za součást „nespravedlivé a nezákonné války“. Tento postoj prohlubuje trhliny v jednotě západních spojenců, které se v souvislosti s tímto konfliktem objevují stále častěji.

Zatímco se v zákulisí údajně vyjednává, Írán dál uplatňuje svou kontrolu nad strategickým Hormuzským průlivem. Představitelé země potvrdili, že budou i nadále vybírat poplatky za bezpečný průjezd plavidel. Tento stav nutí ostatní mocnosti k drastickým opatřením. Japonská vláda například oznámila, že zítra začne uvolňovat ropu ze svých státních rezerv v objemu odpovídajícím třicetidenní spotřebě.

Omezení se dotýkají i běžných občanů. Austrálie se rozhodla k radikálnímu kroku a dočasně pozastavila vydávání turistických víz pro íránské občany. Toto opatření má být podle tamního ministerstva vnitra preventivním bezpečnostním krokem v reakci na eskalující napětí a nejistý vývoj v celém regionu Perského zálivu.

V pondělí Trump oznámil, že Teherán obdržel seznam patnácti amerických podmínek pro mír. Hlavním bodem je požadavek, aby se Írán definitivně vzdal jakýchkoliv plánů na výrobu jaderných zbraní. Íránský mluvčí Zolfakarí však tyto požadavky v televizi zesměšnil a naznačil, že americké vedení ztratilo kontakt s realitou a neuvědomuje si svou oslabenou pozici. 

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Hormuzský průliv

Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství“. Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.

