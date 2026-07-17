Trumpovo obvinění z volební manipulace se nesetkalo s úspěchem. Je to zápletka ze špionážního románu, píše tisk

Libor Novák

17. července 2026 15:03

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti Foto: The White House

Analytik televizní stanice CNN John King v pořadu The Source moderátorky Kaitlan Collinsové označil nedávný projev Donalda Trumpa za zlověstný. Podle jeho slov obvinění, která prezident vznáší vůči cizím mocnostem, připomínají spíše zápletku ze špionážního románu. 

Trump se ve svém vystoupení zaměřil především na Čínu a avizoval zveřejnění nových dokumentů. Ty mají údajně dokázat, že se Peking pokoušel získat seznamy voličů a proniknout do volebních systémů a hlasovacích zařízení. King však upozornil na zásadní fakt, že prezident tyto aktivity nikdy přímo nespojil s reálnou změnou výsledků amerických voleb.

Jediné konkrétní obvinění z přímého zmanipulování volebních výsledků se tak paradoxně týkalo zahraničí, když Trump obvinil Čínu z falšování hlasování ve Venezuele ve prospěch Nicoláse Madura. Podle politického komentátora prezident pouze opakoval své dříve osvědčené rétorické obraty, přičemž King přiznal, že podobný projev z úst hlavy státu ještě nikdy neslyšel.

V éře Donalda Trumpa je podle něj zcela nemožné vést seriózní debatu o skutečně legitimních problémech. Ačkoli Trump v projevu sám zmínil potřebu spolupráce obou hlavních politických stran, je to právě on, kdo jakýkoli věcný dialog blokuje. Spolupráce podle Kinga není možná, protože prezident druhou stranu neustále označuje za podvodníky, kteří ukradli volby.

Trump ve svém vystoupení představil celou řadu spikleneckých teorií, v nichž obvinil takzvaný hluboký stát (deep state) uvnitř vlastní vlády z toho, že před ním tyto informace záměrně tajil. Podle jeho slov mu vysoce postavení úředníci během jeho prvního funkčního období záměrně odmítali předávat klíčové zpravodajské analýzy v rámci každodenních hlášení. Vedle Číny, která měla údajně také platit americkým novinářům za psaní lživých článků o jeho osobě, prezident oživil starší konspirační teorie spojované s údajným vlivem Venezuely na americký volební systém.

Odborníci na bezpečnost však Trumpova slova uvádějí na pravou míru a upozorňují, že data o voličích, která prezident označil za přísně tajná a zneužitá, jsou ve Spojených státech běžně veřejně dostupná ke komerčnímu zakoupení. Podle bývalých představitelů národní bezpečnosti i zástupců Demokratické strany byl celý projev plný zveličování a prokazatelných nepravd. Kalifornský guvernér Gavin Newsom v ostré reakci na prezidentovo televizní vystoupení dokonce přirovnal Trumpovy výroky k blouznění šíleného krále.

Bližší pohled na předložená tvrzení ukazuje, že neexistují žádné reálné důkazy o tom, že by tyto faktory jakkoli ovlivnily konečné výsledky jakýchkoli amerických voleb. Sue Gordonová, která dříve působila ve vedení národních tajných služeb, připomněla, že pokusy cizích států o ovlivňování americké politiky nejsou žádnou novinkou. Trumpův projev označila za velmi nebezpečný, protože podle ní fakticky odvádí práci za nepřátele Spojených států. Ti se totiž nemusí namáhat s přímým zasahováním, pokud sami Američané přestanou věřit své vlastní demokracii.

Podobně kriticky se vyjádřil i Nick Penniman, ředitel nestranické organizace Issue One, která dlouhodobě usiluje o ochranu demokratických institucí. Podle něj byl celý projev protkán starými a mnohokrát vyvrácenými lžemi, jejichž cílem je pouze posílení vlivu nad volebním procesem. Penniman upozornil, že veřejnost by neměla ztrácet ze zřetele skutečný motiv tohoto vystoupení. Celá kampaň podle něj neslouží k řešení historických křivd, ale k přípravě mocenské pozice pro roky 2026 a 2028.

Jako hlavní nástroj k nápravě situace Trump prezentoval schválení legislativního balíčku známého jako SAVE Act. Tento návrh zákona se však již dlouhé měsíce potýká s nedostatkem podpory v Kongresu a jeho prosazení je v dohledné době nepravděpodobné. Zákon by zavedl povinnost prokazovat státní občanství předložením pasu či rodného listu osobně při registraci. Kritici ovšem namítají, že takové opatření nijak neřeší kybernetické hrozby ani zranitelnost softwaru, o kterých prezident tak barvitě mluvil.

Bílý dům během projevu zveřejnil na svých internetových stránkách odtajněné dokumenty, které měly sloužit jako nezvratný důkaz pro prezidentova obvinění. Při podrobnějším zkoumání se však podle webu CBC ukázalo, že tyto materiály Trumpovy dramatické závěry nepotvrzují. Například jeden z interních e-mailů z podzimu roku 2020 hovoří pouze o tom, že Peking podnikl nevýznamné průzkumné kroky k oslabení prezidentova obrazu u veřejnosti. Trump z této formulace vyvodil závěr o masivním a úspěšném útoku na svou osobu.

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