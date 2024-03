Ukrajina nemá s terorem v Rusku nic společného, tvrdí Bílý dům a ukazuje na islamisty

"Islámský stát nese jako jediný zodpovědnost za tento útok. Ukrajina se do něho nijak nezapojila," uvedla mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost Adrienne Watsonová podle France24.

Ani podle americké viceprezidentky Kamaly Harrisové neexistuje jakýkoliv důkaz o tom, že se na zorganizování útoku podílela Ukrajina. "Podle všech informací je opravdu za to, co se stalo zodpovědný Islámský stát," uvedla blízká spolupracovnice Joe Bidena v rozhovoru pro pořad This Week stanice ABC News.

K odpovědnosti za páteční útok se přihlásila teroristická organizace Islámský stát, Rusové však veřejně zmiňují údajnou ukrajinskou stopu v případu. Například prezident Putin uvedl, že útočníci se pokusili uprchnout na Ukrajinu, kde podle jeho slov byli lidé, kteří jim měli pomoci s překročením hranice. Kyjev označil verzi ruských tajných služeb za neobhajitelnou a absurdní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kategoricky odmítl obvinění z ruské strany. "Po tom, co se stalo v Moskvě, se Putin a spol. samozřejmě snaží svalit vinu na někoho jiného," uvedl s tím, že Moskva používá stále stejné metody a vždy obviňuje ostatní. Ukrajinský prezident zmínil, že jeho ruský protějšek den mlčel, aniž by se postaral o své ruské spoluobčany.

Putin podle Zelenského raději přemýšlel o tom, jak by s útokem mohl spojit Ukrajinu. Lídr napadené země obvinil Rusko z toho, že samo šíří teror, přičemž poukazoval na přítomnost ruské armády na Ukrajině. "Přivedli sem, na ukrajinskou půdu, statisíce vlastních teroristů, aby bojovali proti nám, a je jim jedno, co se děje v jejich zemi," dodal.

Páteční útok skupiny ozbrojenců v koncertní síni Crocus City Hall u Moskvy nepřežilo 133 lidí. Podle dnes aktualizovaných informací vzrostl počet zraněných na 152 osob. Na místě tragédie i v neděli pokračovalo odklízení trosek.