Ukrajina vrací válku do Ruska. Opět útočila v Moskvě

Ukrajina podnikla v noci na pondělí další vlnu útoků pomocí bezpilotních letounů s dlouhým doletem, které podle ruských úřadů zasáhly energetické a průmyslové objekty ve Stavropolském a Krasnodarském kraji. Rozsáhlému náletu desítek dronů čelila také Moskevská oblast. Podle vyjádření ruského ministerstva obrany zachytily a zničily systémy protivzdušné obrany celkem 342 ukrajinských bezpilotních letounů nad řadou ruských regionů, okupovaným Krymem a vodami Azovského a Černého moře. Kyjev se k těmto útokům bezprostředně nevyjádřil.
Obyvatelé Stavropolského kraje hlásili brzy ráno výbuchy a rozsáhlý požár. Tamní guvernér Vladimir Vladimirov uvedl, že v průmyslové zóně v obci Vjazniky v Špakovském okrese vypukl po útoku dronu požár, který si nevyžádal žádné oběti.
Ruské médium Astra s odvoláním na svůj tým pro sledování otevřených zdrojů identifikovalo hořící objekt jako ropný sklad poblíž železniční stanice. Podle této publikace šlo o druhý zásah ropného skladu v obci během jednoho týdne, neboť ve čtvrtek byl terčem útoku sklad patřící společnosti Rosněfť-Stavropol. Ruské ministerstvo obrany přitom Stavropolský kraj ve svém výčtu zasažených regionů vůbec nezmínilo.
V Krasnodarském kraji způsobily bezpilotní letouny požár v průmyslovém podniku v Temrjukském okrese. Úřady dále zaznamenaly poškození soukromého domu v obci Iljič po pádu trosek a poničení firemního hangáru v Belorečenském okrese, přičemž zranění osob nebyla hlášena. Satelitní monitorovací systém NASA FIRMS detekoval tepelné anomálie v oblasti přístavu Kavkaz, kde se nachází chemický terminál.
Ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ rovněž informoval o požárech poblíž tamní železniční stanice a skladu ropy, který slouží jako klíčový logistický uzel pro spojení s okupovaným Krymem. Systém FIRMS zaznamenal také požáry v Azovském moři, což by mohlo značit údery na plavidla ruské stínové flotily, tato informace však nebyla nezávisle ověřena.
Moskevská oblast se v noci stala terčem masivního náletu, který vedl k dočasnému přerušení provozu na všech čtyřech moskevských letištích. Guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov oznámil, že tři lidé zahynuli a další tři utrpěli zranění poté, co dron dopadl na soukromé domy v obci Pionersky západně od Moskvy, což způsobilo požár pěti budov.
Podle něj protivzdušná obrana a systémy elektronického boje zneškodnily nad regionem 81 dronů, přičemž moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že dalších 50 aparátů směřujících na hlavní město bylo sestřeleno. Dva zranění byli hlášeni ze Solněčnogorsku, kde dron zasáhl obytný dům. Podle kanálu Exilenova+ byla většina škod a obětí způsobena padajícími troskami během činnosti ruské protivzdušné obrany.
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