Ukrajinci zasáhli ruské území raketomety HIMARS, tvrdí ruské zdroje

Bývalý americký prezident Donald Trump uvedl, že by přijal domácí vězení nebo pobyt ve vězení. Prohlásil to poté, co jej soudní porota v New Yorku uznala vinným v kauze uplácení a falšování obchodních záznamů. Tvrdí však, že takový trest by veřejnost jen těžko přijala, informovala agentura Reuters.