Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

Libor Novák

28. března 2026 18:59

USA
V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Důvodem je vyhrocená politika Donalda Trumpa, jeho vysoká cla a kontroverzní výroky o možné anexi Kanady. Kanadští turisté, rozhořčení rétorikou Washingtonu i obavami ze zásahů imigrační policie (ICE) na hranicích, raději nechávají své peněženky zavřené. Pro podnikatele v pohraničí, jako je jednatřicetiletá Aimee, to znamená propad tržeb o 30 % a nutnost drasticky šetřit v práci i v osobním životě samoživitelky.

Podobně skleslá je i třiasedmdesátiletá Judy, spolumajitelka starožitnictví. Pro The Guardian přiznává, že se na Kanaďany nezlobí, ale spíše cítí vztek na politickou situaci ve vlastní zemi. Zmínky o válce s Íránem a neustálé negativní zprávy v ní vyvolávají pocit, že ve Spojených státech už ani nechce žít. Regionální turistická agentura Destination Niagara dokonce učinila bolestivé rozhodnutí: zcela přestala cílit reklamu na Kanadu a veškeré omezené zdroje vrhla na lákání Američanů z jiných států.

Historicky přitom Niagarské vodopády na kanadských návštěvnících životně závisely. Díky nižším daním a výhodným cenám jezdili sousedé z Ontaria a Quebecu přes čáru pro běžné nákupy potravin či benzinu. V 90. letech byl tento fenomén tak silný, že lidé v nákupních centrech doslova vyhazovali své staré oblečení do sběrných boxů, aby mohli odjet v novém a bez visaček, čímž se vyhýbali celním kontrolám.

Dnes je ale situace opačná. Podle údajů z úřadu guvernérky státu New York Kathy Hochulové klesl v roce 2025 počet Kanaďanů vstupujících do státu o 21 %, což představuje úbytek o více než tři miliony návštěv. Jen v oblasti Buffalo-Niagara Falls ubylo přes 700 tisíc přejezdů osobních vozidel. Místní hoteliér Frank Strangio varuje, že pokud se nákupní centra promění v budovy se zabedněnými okny, bude to mít zničující dominový efekt na celou daňovou základnu regionu.

Nedávný průzkum listu Globe and Mail navíc ukázal, že pouze 9 % Kanaďanů považuje USA za důvěryhodného spojence. Celých 51 % dotázaných pak potvrdilo, že zrušilo plánované cesty do Ameriky v reakci na Trumpovy výroky. Starosta Niagara Falls Robert Restaino přiznává, že každé prezidentovo slovo o tom, že by Kanada měla být 51. státem USA, u něj vyvolalo jen bolestivé grimasy. Taková vyjádření podle něj nepřinášejí žádný užitek a pouze kazí vzájemné vztahy.

Politické napětí se přenáší i do sportu. Přestože jsou Kanaďané vášnivými fanoušky týmu Buffalo Bills a tvoří nezanedbatelnou část držitelů permanentek, i zde je znát úbytek. Lidé, kteří dříve spojili zápas s noclehem v hotelu a večeří, nyní raději zůstávají doma. Hrozba mezinárodního bojkotu se vznáší i nad nadcházejícím mistrovstvím světa ve fotbale, které mají USA hostit toto léto.

Starosta Restaino se snaží situaci zachránit investicemi do nového multifunkčního centra za 200 milionů dolarů, které by mělo hostit univerzitní a mládežnický sport. Doufá, že sportovní klání dokážou překonat i politickou nevraživost, podobně jako je tomu na olympiádách. Odborníci na turismus však varují, že každý ztracený podíl na trhu se bude získávat zpět dlouhá léta.

V sázce je přitom samotné fungování místních komunit. Turismus je v okrese Niagara průmyslem číslo jedna a výpadky v příjmech z daní přímo ovlivňují rozpočty na policii, hasiče i údržbu chodníků. Podle Restaina neexistuje rychlé řešení, dokud si federální vláda pokorně nepřizná chybu, což se v současné politické dynamice zdá jako nepravděpodobný scénář.

U nedalekého "Parku míru", kde pamětní deska oslavuje více než století trvající přátelství mezi oběma národy, se dnes místní cítí spíše jako v izolaci. I někteří voliči Donalda Trumpa, jako například Kathleen Stefiková, začínají pociťovat nepřátelství ze strany kanadských sousedů a omezují své cesty na druhou stranu hranice. Ačkoliv s některými Trumpovými kroky souhlasí, jeho rétoriku vůči Kanadě považuje za hloupou a poškozující úřad prezidenta.

Dlouholeté pouto, které bylo dávno považováno za nerozbitné, je tak nyní podrobeno nejtěžší zkoušce v moderní historii. Pohraniční podniky, které kdysi vzkvétaly díky otevřenosti a vzájemné důvěře, se nyní musejí připravit na dlouhou zimu vyvolanou politickým mrazem z Washingtonu.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

