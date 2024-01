Franclová navrhla přidat do tradičního britského receptu na čaj špetku soli, trochu citrónové šťávy a důrazně zmáčknout čajový sáček. Tato doporučení vyvolala bouřlivé reakce u britské veřejnosti.

Franclová ve své nové knize Steeped: The Chemistry of Tea objasňuje, že iont sodíku obsažený v soli blokuje hořkost čaje a citrónová šťáva by eliminovala jemnou pěnu, která se někdy objevuje na povrchu nápoje. Zjistila také, že je lepší lít mléko do čaje a ne naopak.

Velvyslanectví ve svém prohlášení zdůraznilo, že názory vědkyně "nepředstavují oficiální politiku" Spojených států a ujišťuje britskou veřejnost, že budou nadále připravovat čaj správným způsobem, tedy v mikrovlnce.

Odpověď britského kabinetu přišla záhy. Úřad v prohlášení vyjádřil nesouhlas s postupem americké ambasády při přípravě čaje.

Podle britské vlády lze čaj připravit pouze pomocí konvice, což je tradiční a nezbytný prvek při přípravě britského národního nápoje.

Celá kauza vyvolala rozruch a americké úřady se nyní snaží předejít diplomatickému skandálu, neboť čaj je oblíbeným nápojem ve Spojeném království.

Studie provedená na vzorku 2400 lidí naznačuje, že káva se stává o něco populárnější než čaj, přičemž 63 % dotázaných pravidelně pije kávu, zatímco čaj si vybírá více než 59 % respondentů.